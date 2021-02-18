ПСБ: Brent пытается закрепиться выше 65 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



Продолжается рост цен на нефть Brent вследствие проблем с добычей в США. Из-за аномальных холодов остановлена треть всей добычи - 3,5 млн барр./день, что является историческим рекордом. Тем не менее, до конца недели ожидается смягчение суровых погодных условий, и добывающие компании постепенно вернутся к работе.

Статистика от API также сыграла в плюс: запасы сырой нефти снизились на 5,8 млн барр., дистиллятов - на 3,5 млн барр. Запасы бензинов выросли на 3,9 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Нефть Brent на раскручивании темы с сокращением добычи в США может еще продолжить инерционно расти - к 67 долл./барр. Однако считаем, что градус напряжения стихнет к концу недели.