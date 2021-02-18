«Фридом Финанс»: В лидерах роста – Газпром нефть

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,1% благодаря продолжению позитивной динамики нефти, хотя фьючерсы на американские индексы движутся вниз.

Распродажи в Штатах могла вызвать реакция рынка на позитивную макроэкономическую статистику, вышедшую вчера. В частности, розничные продажи в Америке за январь увеличились на 5,3% г/г при консенсусе, закладывавшем рост лишь на 1,1%. Улучшение состояния розницы уменьшает шансы на активизацию QE. Намеки на это содержал и вышедший накануне протокол январского заседания FOMC, придавший котировкам краткосрочный негативный импульс.

Лучше рынка выглядят акции Газпром нефти. Чистая прибыль компании за 2020 год на 10% превысила консенсус, что позитивно повлияет на размер и доходность ее дивиденда. Тем не менее главным фактором оценки стоимости компании выступают прогнозы на следующий год. Мы позитивно оцениваем почти двукратное увеличение запасов Газпром нефти и сохранение стабильной добычи в 2020 году, несмотря на необходимость соблюдать ограничения в рамках ОПЕК+. Компании удается на практике следовать своей стратегической цели — расти быстрее рынка вне зависимости от решений ОПЕК.

В аутсайдерах акции – лидеры роста прошлых недель Газпром, Роснефть, а также акции ретейлеров за исключением Ленты, бумаги которой, возможно, получили поддержку от новости завершении перерегистрации в РФ. Распродажа в бумагах Х5, Магнита, Детского мира, вероятно, обусловлена реакцией инвесторов уже учтенное в котировках улучшение статистики розничных продаж в ключевой для оценки общерыночной ситуации экономике.

До конца текущих торгов наиболее вероятно преобладание позитивной динамики. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3405-3490 пунктов, цели для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,65-74,35 и 88,90-89,40 соответственно.