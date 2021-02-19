«Фридом Финанс»: ИТ-сектор предрасположен к коррекции

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 17 февраля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на чисто символические 0,03%, до 3931 пункта, NASDAQ потерял 0,58%, а Dow Jones прибавил 0,29%. Розничные продажи резко выросли в январе благодаря прямым выплатам населению, что поддержало «бычьи» настроения. На рынке наблюдался переток капитала из акций роста в акции стоимости, из-за чего IT-сектор оказался в аутсайдерах, потеряв 1,03%. Сектор энергетики остался в числе лидеров и вырос на 1,45% на фоне дорожающей нефти.

Компания QuantumScape (QS: +31,4%) сообщила о технологическом прорыве в разработке твердотельных аккумуляторных батарей нового поколения.

Квартальные результаты популярного конструктора сайтов Wix.com (WIX: +8,1%) превзошли ожидания, как и прогнозы компании на 2021 год.

Выручка и операционные показатели Shopify (SHOP: -3,3%) оказались выше консенсус-прогнозов, однако акции выросли более чем на 25% с начала года, поэтому инвесторы зафиксировали прибыль.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Опубликованные протоколы заседания ФРС, состоявшегося 26-27 января, полностью совпали с ожиданиями инвесторов. Участники заседания не обсуждали уменьшение программы покупки активов, так как макроэкономические показатели не позволяют пока даже рассматривать такую возможность. Фактор ультрамягкой монетарной политики уже долгое время находится в поле зрения инвесторов, поэтому степень его влияния постепенно уменьшается.

Отметим, что позитивные данные по розничным продажам за январь (+5,3% м/м) подтвердили эффективность фискального стимулирования методом прямых выплат населению. Обсуждаемый в настоящее время пакет стимулов включает прямые выплаты в объеме $1400, то есть более чем вдвое выше предыдущей субсидии. В связи с этим в апреле и мае можно будет ожидать аналогичного роста потребительских расходов.

В краткосрочной перспективе не исключена коррекция индекса S&P 500, так как резкий рост доходности облигаций и перспективы скорого открытия экономики могут привести к некоторому оттоку капитала из технологического сектора США. Циклические сектора способны выглядеть сильнее рынка.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский CSI 300 опустился на 0,68%, гонконгский Hang Seng упал на 1,58%, японский Nikkei потерял 0,19%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,2%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,28%. Фьючерс на нефть Brent опустился ниже $65. Золото дорожает до $1790.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3890-3940 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о выданных разрешениях на строительство за январь. Ожидается некоторое снижение показателя по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован максимальный уровень за более чем 10 лет (прогноз: 1,678 млн, предыдущее значение: 1,704 млн). Рынок недвижимости остается в отличной форме, поэтому небольшое замедление роста объемов строительства лишь защитит его от перегрева.

Сегодня после закрытия рынка отчет представит Applied Materials (AMAT) – один ведущих производителей оборудования для полупроводниковой индустрии. Текущий консенсус предполагает рост выручки на 19,6%, до $4,98 млрд. Скорректированную EPS аналитики закладывают на уровне $1,28 (+30,6%). Мы ожидаем сильных результатов от Applied Materials благодаря высокому спросу на полупроводниковую продукцию в условиях развертывания 5G-сетей и развития цифровизации. В фокусе инвесторов будут прогнозы темпов роста выручки и EPS на текущий квартал и на весь год.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 78 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему в восходящем тренде. Верхняя граница этого тренда все так же ограничивает потенциал роста индекса широкого рынка. Накануне «быки» проявили слабость, которая, впрочем, оказалась кратковременной. В краткосрочной перспективе вероятна коррекция или консолидация, так как по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция вблизи зоны перекупленности.