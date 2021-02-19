ПСБ: Финансовые результаты Газпром нефти по итогам 4 кв. и 2020 года

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 4 кв. 2020 г. и весь 2020 г. представила Газпром нефть. Квартальные результаты вновь не разочаровали – компания продолжила генерировать положительный финансовый результат, подкрепленный восстановлением цен на нефть и положительной курсовой переоценкой. По году снижение показателей ожидаемое с учетом тяжелой макроэкономической ситуации. Восстановление мировой экономики, спроса на нефть и цен в 2021 г. поддержит финансовые и операционные результаты Газпром нефти.

Газпром нефть отчиталась за 4 кв. и весь 2020 г. – немного лучше ожиданий. В 4 кв. все ключевые показатели компании выросли, за исключением свободного денежного потока (на его снижение повлиял рост капитальных затрат на 41%). Поддержку оказали восстановление цен на нефть в 4 кв., а также положительная курсовая переоценка – в результате чего Газпром нефть нарастила чистую прибыль за квартал в 3 раза. В целом за 2020 г. Газпром нефть отразила снижение по основным показателям (выручка упала на 20%, EBITDA скорректированная – на 39%, чистая прибыль – на 71%), но это было ожидаемо с учетом тяжелой макроэкономической ситуации в 1-м полугодии. Мы считаем, что компания в целом завершила 2020 г. с достойным результатом, сохранив финансовый результат положительным, удержав рентабельность выше 20% по EBITDA, а долговую нагрузку приемлемой – 1,32х (чистый долг/EBITDA).

Что касается дивидендных выплат, то Газпром нефть отдает 50% чистой прибыли по МСФО, соответственно, ориентируемся на 12,5 руб./акцию в целом за 2020 г. (с учетом промежуточных выплат), что дает доходность 3,6%.

Несмотря на снижение финпоказателей по итогам 2020 г., которые обусловлены падением цен на нефть и спроса на энергоносители, а также масштабными карантинными ограничениями, мы умеренно положительно оцениваем результаты Газпром нефти. Восстановление мировой экономики и спроса на нефть вкупе с ростом цен окажет поддержку операционным и финансовым показателям компании. С фундаментальной точки зрения считаем, что Газпром нефть в настоящее время справедливо оценена рынком. Мы рекомендуем «держать» акции компании, целевой уровень – 394 руб., потенциал роста – 14%.

ПАО «Промсвязьбанк»