ПСБ: Стратегия Магнита до 2025 года включает высокие дивидендные выплаты

Магнит опубликовал стратегию развития до 2025 года. В ней сохраняется фокус на высокие дивидендные выплаты, но подробностей нет. Выделены целевые показатели по рентабельности EBITDA – 8% и долговой нагрузки – 1,5х, что вполне достижимо с учетом текущего темпа развития. Ритейлер делает акцент на электронной коммерции, экспансии в регионы и разрабатывает собственное суперприложение. Мы положительно оцениваем потенциал Магнита в долгосрочном периоде: целевой ориентир 6100 руб./акцию, потенциал роста 19% к текущей цене.

Один из крупнейших российских ритейлеров Магнит опубликовал сегодня стратегию развития до 2025 г. В ней говорится, что компания рассчитывает нарастить рентабельность EBITDA до 8% и поддерживать уровень долговой нагрузки (net debt/EBITDA) на уровне 1,5х. По итогам 2020 года рентабельность EBITDA составила 7% против 6,1% в 2019 году, а коэффициент net debt/EBITDA опустился до 1,1х с 2,1х годом ранее.

Во второй половине 2020 года Магнит начал активно развивать онлайн-продажи. В настоящее время ритейлер выполняет более 8 тыс. заказов в сутки в 86 городах и разрабатывает собственное суперприложение (Super App). Приложение будет сочетать в себе как уже имеющуюся программу лояльности, так и различные сервисы - онлайн-заказ в аптеках Магнита, доставку продуктов. Впоследствии туда может быть интегрирован и платежный сервис MPay, а также другие сервисы, ускоряющие процесс покупок. Магнит планирует сделать акцент на сегмент рынка e-grocery (продажа товаров повседневного спроса через интернет), который, по оценке InfoLine, в 2020 году вырос в 3,6 раза, до 155 млрд рублей. Этот рынок очень быстро растет, несмотря на ограниченное предложение за пределами крупных городов.

Ключевая цель ритейлера - закрыть основные покупательские миссии, говорится в презентации. Для этого Магнит планирует открывать по 1-1,5 тыс. магазинов "у дома" в год, 750-1000 магазинов дрогери и 5-15 супермаркетов и суперсторов. Предполагается, что экспансия Магнита будет дополнена точечными сделками M&A, обеспечивающими рост стоимости бизнеса. Также компания планирует увеличить долю собственных торговых марок в структуре продаж до 25% к 2025 году.

Стратегия Магнита также предусматривает фокус на высоких дивидендных выплатах, но более четких сигналов относительно будущих платежей и периодичности ритейлер не дал. За 2020 г. дивиденды выплачивались 2 раза на суммарную величину 402,3 руб. на акцию.

Мы полагаем, что в 2021 г. Магнит сохранит приверженность щедрых выплат акционерам и ожидаем роста совокупного дивиденда до 430-460 руб. на акцию. Это дает 8-9% доходности к текущей цене, лучший результат в секторе.

Мы положительно оцениваем потенциал Магнита в долгосрочном периоде с учетом ожидаемого наращивания финрезультата, усиленной экспансии в регионы и высоких дивидендных выплат. Наш целевой ориентир – 6100 руб./акцию, потенциал роста 19% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»