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ИАЦ «Альпари»: Рынок продолжает продавать

Российский рынок акций продолжает продавать в четверг. Точечные торговые идеи все еще мешают слишком быстрым продажам, но, в общем и целом, биржевые настроения ясны — все хотели бы покупать, но цены высоки.

Индекс МосБиржи снизился к 3402 пунктам и может отойти к 3400 пунктам, раз настрой рынка столь решительный. Индекс РТС отступил к 1447 пунктам и может торговаться в диапазоне 1435-1465 пунктов. Нужно сказать, что биржевой настрой способен измениться в любой момент, так как все выглядит очень нестабильно.

Акции «Магнита» сегодня возглавляют список рыночных аутсайдеров. Инвесторы анализируют сообщения компании, и, похоже, их там мало что радует. «Магнит» сегодня заявил о намерении довести продажи собственных марок до 25% к 2025 году, а также сохранит приверженность щедрым выплатам акционерам. Вполне может быть, что инвесторы сочли планы компании довольно амбициозными и не увидели в стратегии гонки с конкурентами, но «Магниту» это и не нужно. Сейчас акции снижаются к 5098 руб., цель на 5400 руб. временно отменяется.

Сеть «Аптеки 36.6» выпустила сегодня неплохую отчетность, которая поддерживает бумаги компании. Бумаги «Белуги» продолжают ралли, как и ряд акций компаний третьего эшелона, но нужно понимать, что за разгоном цен в данном случае обязательно стоит конкретный интерес.

Доллар США второй день подряд повторяют одну и ту же траекторию: днем позволяет рублю стабилизироваться и попробовать укрепляться, а к вечеру дорожает. Доллар стоит 74,16 руб., здесь по-прежнему есть потенциал закрепления выше уровня 74,00 руб. Евро торгуется по 89,49 руб., то и дело возвращается в рамки 89-91 руб., которых и будем пока придерживаться.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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