«Фридом Финанс»: Акции Ростелекома и Норникеля приблизились к локальным максимумам

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Рынки акций по всему миру сегодня снижаются. Инвесторы выходят из всего спектра ценных бумаг, включая надежные гособлигации США: доходность 10-летних казначейских бондов достигла 1,31% впервые за год. Сейчас мы наблюдаем тактическую ребалансировку глобальных портфелей. Индексы акций США и Европы теряют до 1,5%. Азия также преимущественно в минусе. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets теряет 2%.

Совершенно иная картина на сырьевых площадках. Нефть превысила психологическую отметку $65 за баррель. Спрос на топливо растет на фоне холодов в США и Европе, а также проблем с производством в Техасе, где добывающие компании приостанавливают деятельность из-за непогоды. Дальнейший рост цены на нефть, вероятно будет более сдержанным. Без новых сильных факторов Brent не сумеет приблизиться к $70 в ближайшую неделю.

Российский долларовый индекс РТС корректируется заметно мягче, чем зарубежные площадки, теряя не более 1% к концу дня. Торги идут вблизи 1450 пунктов. На этих уровнях рынок может остановиться до начала следующей недели: коррекция на внешних площадках носит умеренный характер, а нефть с высокой вероятностью будет отходить от нового пика вниз.

Индекс Мосбиржи падает в тех же пределах, что и РТС. Слабеющий рубль не оказывает поддержки акциям, что может указывать на активность продавцов из числа нерезидентов. К концу дня тоги переместились с уровня 3430-3460 к 3400. В настоящий момент рынок выглядит равновесно. Дальнейшее падение маловероятно. В пятницу ожидается рост в пределах 50 пунктов.

В числе фаворитов сегодня бумаги Русала (+1,3%), Ростелекома (+1%) и Норникеля (+1%). Последние две подошли к своим локальным максимумам и имеют шансы перейти к новой волне ралли. Акции Ростелекома способны закрепиться выше 106 рублей за штуку еще до конца этой недели.

В просадке: Qiwi (-3.4%), Яндекс (-3,2%), Алроса (-3,1%) и Мечел (-3%). Распродажи идут в отсутствие корпоративных новостей. Сильное падение в Яндексе (на 9,5% с начала недели) стоит рассматривать как возможность купить бумагу по хорошей цене. Падение ниже 5000 рублей за штуку рынок вряд ли допустит – это сильный уровень поддержки для акций Яндекса.

Доллар и евро почти целиком отыграли вчерашнее падение против рубля. Американская валюта вечером держится выше 74, евро стремится к отметке 89,5. На сессии в пятницу мы можем наблюдать очередное краткосрочное укрепление рубля. Доллар будет торговаться в диапазоне 73,5-74, евро вернется к уровням 88,8-89,2.