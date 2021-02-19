ИАЦ «Альпари» Инфляция надавила на рубль

В четверг, 18 февраля, рубль продолжил слабеть по отношению к доллару США и возобновил снижение к единой европейской валюте. К закрытию торгов четверга курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» вырос на 20 коп. (+0,26%), до 73,91 руб., а курс евро отыграл понесённые в среду потери и укрепился к рублю на 56 коп. (+0,63%), до 89,33 руб., впервые на текущей неделе вернувшись на отметку выше 89 руб.

Ослаблению рубля, скорее всего, способствовали данные Росстата по инфляции потребительских цен за первые две недели февраля. С начала февраля инфляция выросла на 0,4%, а годовая инфляция на середину февраля повысилась с 5,2% в январе до 5,4%. Рост инфляции мог быть связан с отложенным повышением цен после новогодних распродаж, сезонным фактором, а также с участившимися требованиями ассоциаций производителей различных продуктов питания повысить цены.

Кроме того, на падение рубля достаточно значительное влияние вчера оказала весьма чувствительная коррекция нефтяного рынка вниз, да и решение о санкциях против России, которое будет объявлено на заседании министров иностранных дел стран ЕС 22 февраля, тоже не добавляют рынку оптимизма. Мы полагаем, что в марте инфляция постепенно стабилизируется, а начинающийся налоговый период сможет поддержать рубль.

На сегодня ожидаем курс доллара к рублю в диапазоне значений 73-74,5 руб., а курс евро — в интервале 89-90 руб.

Нефтяной рынок

Цены на нефть устали расти в четверг и начали мощную коррекцию вниз. Сегодня с утра снижение продолжается, хотя более умеренными темпами: цена Brent теряет на данный момент 0,5%, снижаясь до $62,45 за баррель, а цена WTI падает на 0,7%, до нового $59,59 за баррель. На сегодня мы ждём коридор по цене Brent в $62-63 за баррель.

Как мы предполагали, вчерашний рост нефтяного рынка оказался чисто спекулятивным, и долго не задержался. Даже сильная статистика по коммерческим запасам нефти в США, опубликованная в четверг, не помогла рынку спасти рост. За неделю товарные запасы нефти обвалились на 7,26 млн баррелей, в то время как рынок ожидал, что падение запасов не превысит 2,43 млн.

Фондовый рынок

В четверг российский фондовый рынок оставался «медвежьим». Индекс РТС упал ещё на 1,07%, до 1446,7 пункта. А индекс МосБиржи понизился, как и его валютный «коллега», на 1,07% до 3400,17 пункта. Тем не менее, даже на падающем рынке обозначились лидеры роста, среди которых можно выделить депозитарные расписки «Русала» (+2,64%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+1,01%) и акции «Норильского никеля» (+0,8%). Хуже остального рынка в четверг показали динамику обыкновенные акции «Мечела» (-3,6%), снова вернувшиеся к падению после краткосрочного роста депозитарные расписки технологической группы QIWI (-3,36%) и не удержавшие вчерашний рост бумаги группы HeadHunter (-3,17%).

Мы считаем, что сегодня индекс РТС проторгуется в коридоре 1440-1470 пунктов, а индекс МосБиржи покажет колебания в интервале 3390-3420 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»