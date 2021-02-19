ПСБ: Импульс к росту в нефти Brent ослаб

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent растеряли импульс к росту, опустившись ниже 64 долл./барр. Несмотря на фактор резкого спада добычи в США, на первый план вышли опасения, что НПЗ гораздо хуже подготовлены к таким аномальным холодам, чем к сезонным штормам, поэтому восстановление спроса может затянуться, что вкупе с планами ОПЕК+ возвращать на рынок больше нефти, может усугубить хрупкий баланс на рынке нефти. Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти на 7,3 млн барр., дистиллятов - на 3,4 млн барр., а запасы бензинов выросли на 0,7 млн барр. Данные не учитывают эффект от остановки добычи, поэтому оценить последствия можно будет только на следующей неделе: есть риск значительного роста в запасах сырой нефти из-за отсутствия спроса со стороны НПЗ. На сегодня ждем попыток нефти восстановить утраченные позиции, но с менее сильным импульсом: актуальный диапазон 63-65 долл./барр.

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