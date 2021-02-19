ПСБ: Приток ликвидности в банковский сектор и высокая премия к ключевой ставке поддерживают спрос на ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг цены рублевых облигаций стабилизировались вблизи достигнутых уровней. Внешний фон для рынка ОФЗ складывается не лучшим образом. Вчера евробонды европейских стран выросли в доходности на 2-6 б.п. Локальные гособлигации Бразилии и Индонезии выросли в доходности на 5 б.п., Мексики – на 14 б.п. Устойчивость ОФЗ к распродаже годолга глобальными инвесторами обеспечивают покупки со стороны российских банков на фоне улучшения ситуации с ликвидностью. К тому же после прошедшей коррекции доходность 10-летних ОФЗ содержит премию 110 б.п. к середине нейтрального уровня ключевой ставки (5-6%), к которому ЦБР планирует вернуться в 3-летней перспективе. При данном уровне премии ОФЗ смотрятся интересно для покупки.

Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне. Для 10-летних ОФЗ видим актуальным уровень доходности 6,50 – 6,70% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»