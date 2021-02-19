ПСБ: Настроения на глобальных рынках на утро пятницы умеренно-негативные

В фокусе внимания инвесторов публикация предварительных данных по деловой активности в сфере услуг и промышленности США и Еврозоны

Сегодня ожидаем умеренного ослабления рубля в начале торгов

Сегодня не исключаем сохранения негативной динамики на российском рынке. Индекс МосБиржи способен сместиться в диапазон 3350-3400 пунктов

Спрос со стороны российских банков удерживает цены ОФЗ от дальнейшего снижения

Газпром нефть (ДЕРЖАТЬ) отчиталась за 4 кв. и 2020 г. (ДЕРЖАТЬ) - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Поддержку финпоказателям в 4 кв. оказали восстановление цен на нефть, а также положительная курсовая переоценка. В целом за 2020 г. Газпром нефть отразила снижение по основным показателям, но это было ожидаемо с учетом тяжелой макроэкономической ситуации в 1-м полугодии. Мы считаем, что компания в целом завершила 2020 г. с достойным результатом, сохранив финансовый результат положительным, удержав рентабельность выше 20% по EBITDA, а долговую нагрузку приемлемой – 1,32х (чистый долг/EBITDA). Что касается дивидендных выплат, то Газпром нефть отдает 50% чистой прибыли по МСФО, соответственно, ориентируемся на 12,5 руб./акцию в целом за 2020 г. (с учетом промежуточных выплат), что дает доходность 3,6%. Мы умеренно позитивно оцениваем результаты компании, полагая, что в этом году поддержку окажет рост цен на нефть и восстановление спроса на энергоносители.

Стратегия Магнита (ПОКУПАТЬ) до 2025 г. предусматривает продолжение сильных дивидендных выплат - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы полагаем, что в 2021 г. Магнит сохранит приверженность щедрых выплат акционерам и ожидаем роста совокупного дивиденда до 430-460 руб. на акцию. Это дает 8-9% доходности к текущей цене, лучший результат в секторе. Мы положительно оцениваем потенциал Магнита в долгосрочном периоде с учетом ожидаемого наращивания финрезультата, усиленной экспансии в регионы и высоких дивидендных выплат. Наш целевой ориентир – 6100 руб./акцию

ПАО «Промсвязьбанк»