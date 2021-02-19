«Фридом Финанс»: Рынок вернется в зеленый сектор

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,3% на фоне замедлившегося снижения на американских фондовых площадках и стартовавшей коррекции нефтяных цен от максимальных с прошлого января значений.

Спрос находится под давлением низкой базы расчетов годового изменения котировок основных инструментов финансового и валютного рынка. Крупная эмиссия долговых бумаг Казначейства США, неопределенность в отношении решений мартовской встречи ОПЕК+, а также неоднозначное отношение инвесторов к обсуждаемому Конгрессом пакету стимулов в объеме $1,9 трлн ограничивают потенциал роста рынка.

Улучшение ценовой конъюнктуры на рынке металлов позволило выйти в лидеры роста акциям ВСМПО-Ависма. Также котировки поддержала публикация результатов по РСБУ. Компания зафиксировала снижение чистой прибыли с 23 млрд руб. в 2019 году до 9,5 млрд руб., но ввиду сокращения производства ожидания инвесторов относительно отчета изначально были консервативными.

В лидерах снижения перед публикацией отчетности за четвертый квартал были акции Фосагро. В то же время мы считаем позитивным сигналом новость о том, что совет директоров компании отложил рекомендацию по дивидендам за 2020 год до конца апреля. Учитывая ситуацию с курсом рубля и динамику цен на основных рынках сбыта химических удобрений, выручка Фосагро за четвертый квартал закладывается консенсусом на уровне 59 млрд руб. Этот прогноз выглядит консервативным. Результат по прибыли в отсутствие значимых рисков новой негативной валютной переоценки также, возможно, не разочаруют участников рынка. Мы прогнозируем выручку Фосагро за отчетный период на уровне 70 млрд руб. при чистой рентабельности 15%.

На наш взгляд динамика на сырьевых рынках и фактор мягкой монетарной политики позволяет прогнозировать возвращение отечественных фондовых площадок в зеленый сектор в ходе текущих торгов. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3365-3455 пунктов, целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,65-74,25 и 89,15-89,75 соответственно.