«Фридом Финанс»: Доходность трежерис озадачивает инвесторов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 18 февраля американские фондовые индексы завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,44%, до 3914 пунктов, Dow Jones откатился на 0,38%, NASDAQ снизился на 0,72%, теряя более 1,5% по ходу сессии. Поводом для коррекции послужили данные о росте числа заявок на пособие по безработице, а также переток капитала в циклические сектора. Так, сегмент потребтоваров торговался лучше рынка, завершив день с результатом +0,14%. Сектор энергетики скорректировался на 2,27%.

Разработчик ПО Twilio (TWLO: +7,7%) продемонстрировал сильные квартальные результаты, темпы роста выручки превзошли ожидания.

Сопоставимые продажи Walmart (WMT: -6,5%) оказались лучше консенсус-прогнозов, однако инвесторов разочаровали слабая динамика EPS и прогноз, предполагающий увеличение капитальных расходов ретейлера с $10 млрд до $14 млрд в этом году.

Выручка и EBITDA поставщика лития Albemarle (ALB: -10,2%) превзошли ожидания инвесторов, но прогнозы компании оказались недостаточно сильными.

Мы ожидаем сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы продолжают оценивать потенциальное влияние роста доходности облигаций на фондовый рынок. Доходность 10-летних трежерис поднялась до уровня февраля 2020 года. С точки зрения корпоративных финансов в этой ситуации увеличивается ставка дисконтирования, что в итоге снижает справедливую стоимость акций. Вместе с тем увеличение доходности госбондов отражает улучшение экономических перспектив, поэтому единого мнения у инвестсообщества относительно влияния этого фактора на рынок нет.

Текущий консенсус в отношении пакета фискальных стимулов предполагает, что он будет одобрен в середине марта в объеме около $1,5 трлн. При этом после принятия данного пакета все внимание будет сконцентрировано на инфраструктурных госрасходах, проект которых представят в следующем месяце. Их предполагаемый объем – $2 трлн. Слухи в отношении данного законопроекта уже начинают влиять на рынок.

Министр финансов Джанет Йеллен накануне рекомендовала проявлять осторожность при инвестировании в некоторые сектора и индустрии. Мы разделяем ее точку зрения. В краткосрочной перспективе возможно продолжение оттока капитала из технологического сектора США и отдельных перегретых отраслей.

Азиатские фондовые площадки закрылись без единой динамики. Китайский CSI 300 поднялся на 0,18%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,16%, японский Nikkei потерял 0,72%. Европейский EuroStoxx 50 растет на 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис повышается до 1,30%. Фьючерс на нефть Brent колеблется около $63,5. Золото опустилось до $1775.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3900-3940 пунктов.

В эту пятницу будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и в производстве за февраль от Markit. Ожидается небольшое снижение обоих показателей. Индекс сектора услуг, по прогнозу, опустится с 58,3 до 57,6 пункта, а производственный опустится с 59,2 до 58,5 пункта. Отметим, что предварительные данные характеризуются повышенной волатильностью. В целом статистика должна продемонстрировать сохранение уверенных темпов восстановления американской экономики, а краткосрочное влияние погодных факторов вряд ли найдет отражение в данном релизе.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 80 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, верхняя граница которого ограничивает потенциал роста индекса широкого рынка. Предыдущая торговая сессия не слишком изменила общую картину. В краткосрочной перспективе вероятна коррекция или консолидация, так как по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция.