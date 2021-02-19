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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 февраля: 4 228,6899 руб/1 г золота и 64,3200/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 228,6899 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,3200 руб.
  • 1 грамм платины - 3 005,2400 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 633,3501 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8500 р. (0,33%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0800 р. (1,65%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 92,8401 р. (3,19%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,5199 р. (0,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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