ИАЦ «Альпари»: «Лже-пятница» закрывается в плюсе

Российский рынок ценных бумаг вышел в плюс к вечеру пятницы. Пятница на этой неделе не настоящая - в субботу предстоит еще один торговый день в счет нерабочих понедельника и вторника далее. Коррекция в нефти, которая «застряла» полдня назад, снова перешла в рост и достигла $63,88 за баррель Brent, никого особенно не беспокоит, так как снимает с рынка лишнюю перекупленность и эмоции.

Индекс МосБиржи отыграл часть предыдущего снижения и вернулся к 3458 пунктам. Рост смотрится непрочным и шатким, за ситуацией понаблюдаем и выводом делать пока не будем. Индекс РТС восстановился к 1473 пунктам и может торговаться в диапазоне 1450-1480 пунктов.

В плюсе в пятницу оказались акции «Норильского никеля» которые обновили очередной максимум на уровне 27464 руб. Теперь новая цель смещается на отметку 28000 руб. Интересно как складывается ситуация: на фоне сегодняшних новостей о том, что компания выплатит штраф за загрязнение окружающей среды в размере 146 млрд рублей за счет сокращения прибыли и, как следствие, дивидендов акционерам, никого не расстроил. Более того, бумага рванула к пикам. Да, в долгосрочной перспективе бумаги «Норильского никеля» выглядят вполне привлекательно, но вряд ли именно это сейчас обеспечивает акциям устойчивость.

Неплохо выглядят акции TCS. Сегодня тут также был обновлен пик на отметке 4006,40 руб., бумага стоит в среднесрочном восходящем торговом канале и в случае закрепления над 4000 руб. наметит целью повышение к 4250 руб.

Список дневных аутсайдеров довольно широкий и неоднородный, здесь и бумаги «Алроса», и ММК, и «Полюс Золота». Слабо смотрятся расписки «Ленты» - в пятницу тут был протестирован минимум двух месяцев, продажи идут четвертый день подряд. Одновременно невпечатляющими выглядят и бумаги «Магнита». Можно было бы допустить мысль о том, что инвесторы не верят в стратегии ритейла и считают, что ввиду падающих доходов населения и мысли президента Путина о возможности введения продуктовых карточек для нуждающихся россиян, но вряд ли это имеет что-то общее с происходящим. Ритейл подобного формата как раз и ориентирован на покупателя с небольшим доходом, хотя стоит признать, что количество наименований в среднем чеке плавно уменьшается при сохранении его «веса».

Доллар США вечером в пятницу топчется на месте и стоит около 73,95 руб., не в силах сделать шаг вперед и закрепиться над 74,00-74,05 руб. При нормальном уровне ликвидности на площадке у инвесторов явные проблемы с торговыми идеями, что оставляет доллар в краткосрочном коридоре 73,70-74,50 руб.

Евро чуть поднялся, стабилизировался около 89,68 руб. и в очередной раз подтвердил торговый диапазон в пределах 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»