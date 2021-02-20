ПСБ: Рынок возобновил рост?

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



– В пятницу российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику, чему поспособствовал внешний фон. Поддержку нашим акциям оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4%. При этом частичное восстановление в ходе сессии рынка энергоносителей, снизило давление на российские акции, наблюдавшееся в начале дня. В результате, к закрытию индекс МосБиржи прибавил 1,7%, поднявшись в район 3458 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТГК-2 и Норильского никеля, прибавившие 10,9% и 5,2% соответственно. Хуже рынка торговались Россети, Алроса и Лента, потери которых превысили 1%. В ходе сегодняшних торгов позитивным фактором для мировых рынков выступила макроэкономическая статистика. Так, сегодня были опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за февраль, которые в большинстве своем оказались лучше ожиданий, что способствовало улучшению ожиданий инвесторов относительно динамики мировой экономики и вернуло покупателей на мировые рынки. В результате, благодаря внешней поддержке индекс МосБиржи смог отыграть потери предыдущей сессии и вышел в верхнюю половину диапазона 3400-3500 пунктов. При этом завтра, после отыгрыша внешнего фона, наш рынок большую часть дня проведет в консолидации у достигнутых уровней в отсутствии внешних раздражителей.



На валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,1%, достигнув 74 рублей, евро подтянулся на 0,4%, поднявшись в район 89,7 рубля. Отметим, что в ходе сессии, на фоне отступления рынка энергоносителей и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран, доллар предпринимал попытки закрепиться выше 74 рублей, однако в дальнейшем рублю удалось отыграть большую часть потерь. В результате, американская валюта продолжила движение в середине диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, останется актуальным для нее в ближайшие сессии.