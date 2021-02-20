ПСБ: Ожидаем пониженной активности игроков

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

К концу недели мировые рынки получили поддержку со стороны макроэкономической статистики, однако ее оказалось недостаточно для уверенного продолжения роста. Так, по итогам пятницы MSCI World и MSCI EM прибавили лишь 0,1% и 0,3% соответственно.

При этом покупкам способствовали данные по предварительным индексам деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за февраль, которые, за исключением данных по деловой активности в сфере услуг Германии и ЕС, оказались лучше ожиданий, демонстрируя активизацию бизнеса на фоне вакцинации и ожидании победы над пандемией. Более того, часть показателей демонстрирует многолетние максимумы, в частности индексы деловой активности в промышленности Германии и США.

Это стимулировало рост в Европе, где основные индексы по итогам пятницы смогли прибавили в пределах 0,9%. Однако в Штатах к концу сессии активизировалась фиксация прибыли перед выходными, что не позволило основным индексам продемонстрировать вразумительную динамику – Dow Jones не изменился относительно уровней закрытия четверга, S&P500 потерял 0,2%, а технологический NASDAQ Composite прибавил 0,1%.

Сегодня мировые рынки закрыты и не ожидается существенных новостей, способных повлиять на настроения инвесторов.

На таком фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж на российском рынке, что приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 3450 пунктов. Поводом станут коррекция в ценах на нефть и на американских площадках, прошедшие в пятницу после нашего закрытия. В дальнейшем, отыграв внешний фон, наш рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. При этом активность инвесторов и объемы торгов будут существенно ниже среднедневных, продемонстрированных в последнее время.

На валютной секции Московской биржи ожидаем перехода рубля в консолидацию по отношению к основным мировым валютам. В отсутствии изменений внешнего фона, доллар ляжет в дрейф в районе 74 рублей, в котором и проведет всю сессии на фоне низких объемов торгов.