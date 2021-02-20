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ПСБ: Нефть растеряла идеи для роста

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Постепенная нормализация ситуации в Техасе, как ожидалось, к концу недели вкупе с опасениями по спросу привела к тому, что котировки нефти Brent в пятницу вернулись ниже 63 долл./барр. Так, на ближайшие 2-3 недели ожидается заметное увеличение запасов сырой нефти в США из-за того, что НПЗ не могли работать, а восстановление после аномальных холодов займет больше времени, чем обычно в случае форс-мажоров (например, ураганов).

Кроме того, высокие цены на нефть порождают страхи возврата дефицита спроса за счет увеличения предложения: страны ОПЕК+ на заседании в начале марта могут еще смягчить действующие квоты, а Саудовская Аравия - отменить добровольное сокращение добычи на 1 млн барр./день. Мы, как и ранее, считаем, что фундаментально обоснованная цена Brent ниже - 55 долл./барр. и полагаем, что навес спекулятивной премии будет постепенно схлопываться в отсутствие идей для роста. Наши ожидания на следующую неделю - плавное сползание Brent к 60-61 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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