ПСБ: Газпром – одна из перспективных бумаг для вложений в этом году

Сегодня мировые рынки закрыты и не ожидается существенных новостей, способных повлиять на настроения инвесторов

На валютной секции Московской биржи ожидаем перехода рубля в консолидацию по отношению к основным мировым валютам

В начале сессии ожидаем преобладания продаж на российском рынке, что приведет к отступлению индекса МосБиржи ниже 3450 пунктов

Продажи ОФЗ возобновились на фоне рисков ужесточения денежно-кредитной политики

Норникель (ПОКУПАТЬ) не будет оспаривать экологический штраф - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Выплата будет производиться за счет сформированного ранее резерва, который отразился на снижении EBITDA до 7,651 млрд долл. (-3% г/г) в 2020г. При этом уровень долговой нагрузки позволяет компании выплатить итоговые дивиденды из расчета 60% EBITDA. В минувшем году Норникель уже платил дивиденды за 9 месяцев. По итогам всего 2020 года, по нашим расчетам, размер итоговых выплат может составить 1390,37 руб./акция, что при текущих котировках обеспечит дивидендную доходность финального дивиденда не ниже 5%. Финальные дивиденды будут объявлены в мае.

Вчера акции Норникеля смогли обновить исторические максимумы. Благоприятная ситуация на рынке промышленных металлов, фокус на «зеленую» энергетику, стабильное финансовое положение и сохранение высоких дивидендов – долгосрочные драйверы роста котировок Норникеля.

Газпром (ПОКУПАТЬ) верен планам заплатить за 2020 г 40% от прибыли по МСФО, деньги заложены в бюджет 2021 г. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем приверженность Газпрома дивидендной политике. Также в плюс играет тот факт, что по итогам 2020 г. ковенанта долговой нагрузки будет, по словам менеджмента, чуть сдвинута (чистый долг/EBITDA выше 2,5х), но это не станет поводом для уменьшения или невыплаты дивидендов. Наш ориентир по дивидендам - 7,5-8 руб./акцию. В целом, Газпром настроен позитивно, в том числе уверен в достройке Северного потока - 2. Мы считаем Газпром одной из перспективных бумаг для вложений в этом году и рекомендуем покупать акции с целью в 268 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»