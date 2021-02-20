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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 февраля: 4 218,4102 руб/1 г золота и 64,6000/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 218,4102 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,6000 руб.
  • 1 грамм платины - 3 022,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 591,2500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2799 р. (0,24%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,44%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5100 р. (0,58%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,1001 р. (0,75%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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