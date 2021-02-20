Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 февраля: 4 218,4102 руб/1 г золота и 64,6000/1 г серебра ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 218,4102 руб.

1 грамм серебра - 64,6000 руб.

1 грамм платины - 3 022,7500 руб.

1 грамм палладия - 5 591,2500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2799 р. (0,24%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,44%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5100 р. (0,58%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,1001 р. (0,75%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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