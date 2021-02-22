ИАЦ «Альпари»: В рабочую субботу рынок потянуло вниз

Сессия рабочей субботы на российском фондовом рынке завершается снижением. Сегодня отечественные площадки торгуются в гордом одиночестве из-за переноса в РФ рабочих и выходных дней. Индекс МосБиржи находится около 3447 пунктов и может балансировать в границах 3420-3475 пунктов. Индекс РТС снизился к 1446 пунктов и вряд ли в ближайшее время выйдет за пределы коридора 1450-1475 пунктов.

За шесть рабочих дней на этой неделе рублевый индекс снизился на 0,7%, валютный — на 1%. К слову, индекс РТС на этой неделе тестировал новый максимум на уровне 1508,95, но продолжить рост не смог.

В фаворитах спроса в субботу находятся акции TCS. Внимание к ним не ослабевает, причем то со знаком «плюс», то со знаком «минус». Конкретно сегодня бумага обновила максимум на уровне 4222 руб. и сохраняет цель повышения к 4500 руб. Основа для такого устойчивого ралли заключена в бизнес-модели банка и доверии к нему предпринимателей. Под давлением оказались акции «НорНикеля», где идет коррекция, а также «Лукойла» и «ПИКа».

На этой неделе инвесторы продолжали оценивать итоги февральского заседания Банка России, ключевая ставка на нем была сохранена на отметке 4,25% годовых, но позже участники торгов углубились в осуждении вероятности дальнейшего роста показателя. Ужесточение монетарной политики даже в теории выглядит сейчас плохой идеей, а на фоне растущей инфляции тем более. Для рубля был бы позитив, если бы экономика росла, но, увы.

Доллар США провел сессию в торгах вокруг 74,07 руб., иного ожидать было бы сложно. Вероятный диапазон колебаний курса доллара на ближайшие время составляет 73,50-74,50 руб. За неделю американская валюта подорожала на 0,7%. Евро стоит 89,87 руб. и сохраняет за собой рамки движения в пределах 89-91 руб. Евро за шесть торговых дней вырос на 0,9%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»