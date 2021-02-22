Комментарии

ИАЦ «Альпари»: В рабочую субботу рынок потянуло вниз

Сессия рабочей субботы на российском фондовом рынке завершается снижением. Сегодня отечественные площадки торгуются в гордом одиночестве из-за переноса в РФ рабочих и выходных дней. Индекс МосБиржи находится около 3447 пунктов и может балансировать в границах 3420-3475 пунктов. Индекс РТС снизился к 1446 пунктов и вряд ли в ближайшее время выйдет за пределы коридора 1450-1475 пунктов.

За шесть рабочих дней на этой неделе рублевый индекс снизился на 0,7%, валютный — на 1%. К слову, индекс РТС на этой неделе тестировал новый максимум на уровне 1508,95, но продолжить рост не смог. 

В фаворитах спроса в субботу находятся акции TCS. Внимание к ним не ослабевает, причем то со знаком «плюс», то со знаком «минус». Конкретно сегодня бумага обновила максимум на уровне 4222 руб. и сохраняет цель повышения к 4500 руб. Основа для такого устойчивого ралли заключена в бизнес-модели банка и доверии к нему предпринимателей. Под давлением оказались акции «НорНикеля», где идет коррекция, а также «Лукойла» и «ПИКа».

На этой неделе инвесторы продолжали оценивать итоги февральского заседания Банка России, ключевая ставка на нем была сохранена на отметке 4,25% годовых, но позже участники торгов углубились в осуждении вероятности дальнейшего роста показателя. Ужесточение монетарной политики даже в теории выглядит сейчас плохой идеей, а на фоне растущей инфляции тем более. Для рубля был бы позитив, если бы экономика росла, но, увы.

Доллар США провел сессию в торгах вокруг 74,07 руб., иного ожидать было бы сложно. Вероятный диапазон колебаний курса доллара на ближайшие время составляет 73,50-74,50 руб. За неделю американская валюта подорожала на 0,7%. Евро стоит 89,87 руб. и сохраняет за собой рамки движения в пределах 89-91 руб. Евро за шесть торговых дней вырос на 0,9%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги