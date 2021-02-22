Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 февраля: 4 248,6802 руб/1 г золота и 64,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 248,6802 руб.

1 грамм серебра - 64,1000 руб.

1 грамм платины - 3 077,9299 руб.

1 грамм палладия - 5 620,6699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,2698 р. (0,72%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,77%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,1800 р. (1,83%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4200 р. (0,53%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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