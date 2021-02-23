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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 февраля: 4 248,6802 руб/1 г золота и 64,1000/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 248,6802 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,1000 руб.
  • 1 грамм платины - 3 077,9299 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 620,6699 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,2698 р. (0,72%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,77%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,1800 р. (1,83%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4200 р. (0,53%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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