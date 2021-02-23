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«Фридом Финанс»: Коррекция будет кратковременной

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 19 февраля американские фондовые индексы завершили без единой динамики. Индекс S&P 500 опустился на 0,19%, до 3907 пунктов, NASDAQ прибавил символические 0,07%, а Dow Jones завершил день без изменений. Впрочем, торги носили волатильный характер. Циклические сектора выглядели гораздо сильнее широкого рынка. Сектор сырья и материалов стал лидером роста с результатом 1,84%. Схожую динамику показали промышленники и энергетики. Сектор коммунальных услуг, напротив, потерял 1,51%. 

▪ Applied Materials (AMAT: +5,3%) продемонстрировал сильные квартальные результаты, прогнозы на следующий квартал приятно удивили инвесторов.
▪ Производитель комплектующих для автомобилей Magna(MGA: +10,4%) отчитался лучше ожиданий благодаря высокому спросу на свою продукцию. 
▪ Выручка и EBITDA компании Roku (ROKU: +3,2%)превзошли консенсус-ожидания на фоне роста рекламных доходов на ТВ-платформе для стриминг-сервисов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В центре внимания инвесторов остается влияние роста доходности по трежерис на относительную инвестиционную привлекательность фондового рынка. На наш взгляд, доходности должны подняться намного выше, чтобы этот фактор в одиночку был способен привести к существенной коррекции по акциям. Тем не менее краткосрочное снижение вполне вероятно из-за технических факторов.

Позитивные факторы, способствующие сохранению более долгосрочного восходящего тренда, все еще значительно перевешивают факторы риска. Одним из главных поводов для сохранения оптимизма остается снижение заболеваемости COVID-19 в США, а также сокращение числа фатальных случаев и числа госпитализированных больных, которое уже достигло 56 тысяч. Другим позитивным фактором остаются перспективы принятия пакета фискальных стимулов. Ожидается, что нижняя палата Конгресса США проголосует за принятие законопроекта уже в конце этой недели. Кроме того, предстоящая неделя будет насыщенной квартальными отчетами, сезон которых близится к завершению. О результатах сообщили уже 83% компаний, входящих в S&P500. Фактор растущих консенсус-ожиданий по выручке и EPS на 2021 год поддержит котировки акций.

• Азиатские фондовые площадки закрылись без единой динамики. Китайский CSI 300 упал на 3,14%, гонконгский Hang Seng потерял 1,06%, японский Nikkei вырос на 0,46%. Европейский EuroStoxx 50 теряет 0,7%.

• Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,37%. Фьючерс на нефть Brent растет до $63,3. Золото дорожает до $1800. 

Ожидаем, что S&P 500 сегодня будет склонен к снижению и протестирует уровень 3860 пунктов.

В этот понедельник квартальный отчет представит нефтегазовая компания Occidental Petroleum (OXY), которая перенесла запланированный релиз с прошлой недели в связи погодными условиями. Ожидается, что выручка снизится на 31% г/г, до $4,32 млрд. Скорректированный убыток в расчете на акцию, по прогнозу, составит $0,58 при $0,30 годом ранее. Отношение чистого долга к EBITDA по итогам прошлого года может достигнуть 5,3, максимального уровня для добывающих компаний из индекса S&P 500. Акции компании выросли уже на 95% за квартал, поэтому коррекция вполне вероятна.

Также в этот день стоит обратить внимание на отчет компании Discovery (DISCA). Выручка, по прогнозам, снизится на 2% г/г, до $2,83 млрд. Скорректированный EPS может снизиться с прошлогодних $0,98 до $0,71. В центре внимания будут находиться комментарии менеджмента о росте аудитории стриминг-сервиса discovery+, который был запущен в США 4 января 2021 года. Инвесторы возлагают большие надежды на успех этого сервиса, и акции компании выросли уже на 105% за последние 3 месяца. Краткосрочный потенциал роста акций сильно ограничен.  

Индекс настроений от Freedom finance поднялся до 80 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, верхняя граница которого все еще ограничивает потенциал роста индекса широкого рынка. Обращаем внимание на локальный паттерн «голова и плечи», который начал формироваться в пятницу. Эта фигура технического анализа вкупе с «медвежьей» дивергенцией по индикатору RSI способна привести к краткосрочной коррекции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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