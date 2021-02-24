«Фридом Финанс»: Инфляционные риски в центре внимания

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 22 февраля американские фондовые площадкизавершили преимущественно в красной зоне. Индекс S&P500 опустился на 0,77%, до 3877 пунктов, NASDAQупал на 2,46%, а Dow Jones прибавил символические 0,09%.Коррекция была вызвана опасениями по поводу ускорения инфляции, техническими факторами и перетоком капитала из акций технологических гигантов в бумаги циклических индустрий. На этом фоне IT-сектор потерял 2,26%, аэнергетическая отрасль подорожала на 3,48%. Акции финансовых компаний также выглядели лучше рынка (+0,98%) благодаря растущей доходности облигаций.

▪ Результаты Discovery (DISCA: +8,9%) оказались лучше ожиданий. Подписчиками стриминг-сервиса Discovery+ за полтора месяца стали более 11 млн человек.

▪ Производитель безрецептурных лекарств Viatris (VTRS: -14,9%) разочаровал инвесторов результатами из-за растущей конкуренции в секторе.

▪ Royal Caribbean Group (RCL: +9,5%) сообщила об усилении в январе спроса на круизы по сравнению с показателем декабря, отметив эффект отложенного спроса.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В центре внимания участников рынка остаются инфляционные риски, которые вызвали повышение доходности трежерис. Инвесторы ребалансируют портфели: продают облигации и другие защитные активы, делают ставку на циклические сектора, которые выиграют от открытия экономики и эффекта отложенного спроса. Как мы отмечали на прошлой неделе, технологический сектор находится в уязвимом положении и в краткосрочной перспективе может выглядеть хуже широкого рынка. Он долгое время оставался наиболее популярным у инвесторов. Повышение ставок трежерисприводит к переоценке приведенной стоимости будущих денежных потоков.

Новостной фон преимущественно позитивен, что объясняется ожидаемым одобрением пакета фискальных стимулов и улучшением эпидемиологической ситуации. Сегодня в Конгрессе пройдут слушания, в рамках которых представители производителей вакцин расскажут о значительном прогрессе в скорости их изготовления, будут обсуждаться планируемые темпы поставок. Исследование, проведенное в Великобритании, указало на прямую зависимость между прививочной кампанией и падением заболеваемости COVID-19. Власти Соединенного Королевства объявили о планах убрать все ограничения к 21 июня. В фокусе инвесторов будут аналогичные планы других государств.

• Азиатские фондовые площадки закрылись без единой динамики. Китайский CSI 300 снизился на 0,32%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,06%, в Японии выходной. Европейский EuroStoxx 50 падает на 1,2%.

• Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,37%. Фьючерс на нефть Brentколеблется у $65,7. Золото держится выше $1800.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня будет склонен к снижению и протестирует уровень 3840 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс доверия потребителей США от The Conference Board за февраль, который базируется на опросах населения. Ожидается повышениепоказателя с 89,3 до 90 пунктов. Американцы могут проявить оптимизм из-за ускорения процесса вакцинации и ожидания нового пакета фискальных стимулов.

Квартальный отчет представит быстрорастущая финтех-компания Square (SQ). По прогнозу, ее выручка вырастет на 136% г/г, до $3,1 млрд, а скорректированная EPSподнимется с прошлогодних $0,23 до $0,24. Безналичные платежи продолжают демонстрировать высокие темпы роста, о чем свидетельствовали данные отчета PayPal за четвертый квартал, вышедшие 3 февраля. Square сохраняет способность удивлять инвесторов, но высокие ожидания представляют собой серьезный риск для ее котировок.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 80 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году.Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Однако паттерн «голова и плечи» доминирует в краткосрочной перспективе и располагает к коррекции. Индикатор MACD перешел на отрицательную территорию.