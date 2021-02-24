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ПСБ: Рубль отыграет потери понедельника

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку ему окажут высокие уровни на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает движение в районе 65 долларов за баррель, а также укрепление валют развивающихся стран, которые сегодня утром, как и днем ранее, демонстрируют восходящую динамику. На таком фоне ожидаем укрепления рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 рубля. В дальнейшем преобладание покупок в национальной валюте может сохраниться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к пику налоговых выплат. В результате, рубль я в паре с американской валютой попытается закрепиться в нижней половине диапазона 73-75 рублей. Отметим, что, на наш взгляд, данный коридор останется актуальным для доллара до конца недели.

Напомним, что по итогам понедельника рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,3%, достигнув отметки 74,3 рубля, евро прибавил 0,5%, закончив сессию в районе 90,4 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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