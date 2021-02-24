ПСБ: Ключевые фондовые индексы продолжают откатываться от исторических максимумов

Рост доходности 10-летних казначейских облигаций в США до максимального с уровня за год: район вблизи 1,4% продолжает настораживать инвесторов и тем самым сглаживает позитивный сантимент, присутствующий в рисковых активах. Наиболее уязвимо сейчас выглядят бумаги технологических компаний.

При этом среди поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости Covid-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также новая программа стимулов в США. В понедельник комитет по бюджету одобрил меры поддержки в размере 1,9 трлн. долл., а 26 февраля должно состояться голосование в Палате представителей. Таким образом в случае позитивного исхода проект может быть принят Конгрессом уже в следующие выходные.

На рыночные настроения также повлияло выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. Который в очередной раз заявил о готовности продолжать стимулирующую политику и поддерживать низкие процентные ставки, что рынки восприняли умеренно-позитивно. Пока же инфляция и безработица далеки от целевых уровней регулятора. Рост доходности облигаций, по его мнению, сигнализирует об некотором улучшении ситуации в экономике, нежели о растущих рисках инфляции. С точки зрения статистики неплохие данные вышли по уровню потребительской уверенности в США от Conference Board: рост с 89,3 пунктов до 91,3 пунктов. До конца текущей недели в центре внимания участников рынков будет макроэкономическая статистика из США: заказы на товары длительного пользования, вторая оценка ВВП, а также расходы и доходы потребителей.

По состоянию на утро среды на мировых рынках динамика умеренно-негативная. Выступление Дж. Пауэлла оказало краткосрочное позитивное влияние. Азиатские индексы демонстрируют снижение, как и фьючерсы на американские индексы. Мы ждем преобладания умеренно-негативных настроений на мировых рынках в течение дня.

По нашему мнению, актуальным диапазоном для индекса МосБиржи остается уровень 3400-3450 пунктов. В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключаем некоторого отката индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня. Цены на нефть находятся на высоком уровне, что в целом благоприятно.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк