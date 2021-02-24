ПСБ: По состоянию на утро среды на мировых рынках динамика умеренно-негативная

Ожидаем укрепления рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 рубля

По нашему мнению, актуальным диапазоном для индекса МосБиржи остается уровень 3400-3450 пунктов. Сегодня не исключаем некоторого отката индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня

Сегодня ОФЗ могут продемонстрировать восстановительный рост цен

Газпром (ПОКУПАТЬ) из-за морозов вывел крупнейшее Бованенковское месторождение на пиковый уровень добычи - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Аномальные холода способствуют работе Газпрома на пиковых уровнях. Тем не менее, такая погода сохранится до конца февраля, с марта ожидается возврат к привычным условиям работы. Впрочем, высокие цены на газ и рост спроса окажут поддержку операционным и финансовым результатам Газпрома по итогам 1 кв. 2021 г.

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