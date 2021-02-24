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«Фридом Финанс»: Российский рынок вернется в зеленый сектор в ходе текущих торгов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,3 % на фоне консолидации котировок американского фондового рынка и  цен на нефть, а также под влиянием технических факторов.

Ввиду эмиссии госдолга США на $1,1 трлн, запланированной в текущем квартале, а также в преддверии принятия в Штатах новой масштабной программы фискальных стимулов развивается тенденция к перетоку капитала в низкорискованные активы. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении решений запланированной на начало марта встречи участников соглашения ОПЕК+. В то же время большие объемы ликвидности и дефицит предложения на рынке металлов продолжают поддерживать спрос в сырьевом сегменте.

Хуже рынка на новости об инициативе правительства ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний в случаях, когда бизнес не ликвидирует экологический ущерб выглядят акции РУСАЛа. Фактор регуляторного риска для добычи и переработки послужит тактической мерой по сглаживанию рыночного спроса и цен в краткосрочном периоде. Среднесрочные риски для добывающих компаний также возрастут, но этот процесс в целом выглядит ожидаемым.

В лидерах роста на публикации отчета за 2020 год акции Ленты. Прибыль ретейлера достигла 16,5 млрд руб., на 10-30% превысив консенсус. Получить этот результат компания смогла благодаря двукратному сокращению долга и процентных платежей  по нему. Это служит поводом для повышения долгосрочных прогнозов рентабельности бизнеса Ленты, а также целевой цены ее акций.

При сохранении краткосрочного тренда на рост цен на нефть и цветные металлы и эластичности спроса, обусловленной монетарными факторами прогнозируем возвращение отечественного рынка в зеленый сектор в ходе текущих торгов. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3405-3460 пунктов. Целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,55-74,25 и 89,35-90,50 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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