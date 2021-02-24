ИАЦ «Альпари»: Обещать дивиденды – не значит выплатить

За прошлую продлённую рабочую неделю в России, с 15 по 20 февраля, российский фондовый рынок, несмотря на повышенную волатильность, всё-таки смог выйти в плюс. Индекс МосБиржи за длинную неделю вырос на 0,56%, до 3446,32 пункта, а индекс РТС подрос только на 0,26%, до 1465,82 пункта. Рынок колебался под воздействием совокупности благоприятных и неблагоприятных факторов – от роста цен на нефть до геополитических угроз и роста инфляции в феврале. Однако, пожалуй, главными драйверами рынка стали корпоративные новости.

Лидерами роста прошлой рабочей «шестидневки» стали депозитарные расписки TCS Group (+19,5%), акции небольшого производителя алкогольных напитков «Белуга» (+18,6%) и АДР уже не раз радовавшего инвесторов сильной динамикой роста ретейлера Ozon (+13,8%). Сильнее всех упали за шесть дней акции энергокомпании «Энел Россия» (-7,5%), «Яндекса» (-7,1%) и алмазодобытчика «АЛРОСА» (-6,8%).

Депозитарные расписки холдинга TCS Group, владеющего банком «Тинькофф», выросли за продлённую неделю почти на 20%, до 4225,2 руб. за бумагу. Бурный рост этих бумаг продолжается уже вторую неделю. Вероятнее всего, причиной роста стало решение о включении бумаг TCS Group в состав индекса MSCI Russia с 26 февраля. Видимо, это решение обеспечило дополнительную привлекательность бумагам TCS и привлекло свежий капитал в этот актив. Наша целевая цена по депозитарным распискам TCS Group составляет 4300 руб. за бумагу, рекомендуем «покупать» в годовом горизонте.

Не повезло на прошлой нестандартной торговой неделе акциям энергетической компании «Энел Россия», рухнувшим за неделю на 7,5%, до 0,845 руб. за акцию. Падение было явно связано с неблагоприятной для миноритарных акционеров новостью о том, что в 2021 году компания не будет распределять ранее запланированную ежегодную выплату в 3 млрд руб. в качестве дивидендов и перенесёт эту выплату на 2023 год, при этом в 2022 году 3 млрд руб. будет всё-таки направлено на дивиденды. Об этом сообщалось в презентации стратегии эмитента до 2023 года, то есть из обновлённой стратегии компании следует, что от дивидендов миноритарным акционерам придётся воздержаться всего год, а далее компания будет выполнять свой план по дивидендным выплатам в обычном режиме. Вроде бы ничего страшного не произошло, но у акционеров остался заметный осадок, так как эмитент нарушил собственные обещания. Поэтому многие инвесторы начали выходить из акций. Мы снизили целевую цену по акциям «Энел Россия» до 0,9 руб., но оставили рекомендацию «держать».

Мы ожидаем, что на текущей короткой неделе индекс РТС может провести торги в интервале значений 1450-1490 пунктов, а индекс МосБиржи — в 3410-3450 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»