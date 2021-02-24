«Фридом Финанс»: Пауэлл успокоил инвесторов

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 23 февраля американские фондовые площадки завершили без единой динамики. Индекс S&P 500 поднялся на 0,13%, до 3881 пункта, Dow Jones прибавил символические 0,05%, а NASDAQ опустился на 0,50%. В начале сессии S&P 500 терял 1,8%, что было вызвано распродажей в технологическом секторе. Однако впоследствии выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе поддержало покупателей. Сектор коммуникаций торговался заметно лучше рынка, закрывшись ростом на 1,06%.

Менеджмент Snap (SNAP: +11,1%) рассчитывает, что выручка компании в течение нескольких лет будет расти темпом выше 50% г/г. 10-летний контракт от USPS на модернизацию автопарка неожиданно получила компания Oshkosh (OSK: +6,1%), а не производитель электрогрузовиков Workhorse (WKHS: -47,5%), чьи акции обрушились на этой новости. Результаты сети универмагов Macy’s (M: +3,9%) превзошли консенсус аналитиков. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Вчерашние слушания в банковском комитете Сената, посвященные монетарной политике, не преподнесли больших сюрпризов. Риторика председателя ФРС Джерома Пауэлл осталась «голубиной», никаких намеков на сворачивание программы покупки активов сделано не было. Впрочем, внимание инвесторов привлекли комментарии главы ФРС относительно растущей доходности трежерис. Пауэлл связал эту тенденцию с ожидаемым восстановлением экономики и ускорением инфляции. В то же время инфляционные риски, по мнению председателя ФРС, остаются низкими. Бывший глава ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли также считает, что инфляция не выйдет из-под контроля Федрезерва. Эти комментарии стали триггером для возобновления покупок в технологическом секторе, который восстановил значительную часть потерь. Полагаем, что сегодня восходящая динамика продолжится.

Повышение прогнозов роста экономики более важно, так как способно нивелировать опасения по поводу разгона инфляции, особенно на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Рост совокупной выручки компаний из индекса S&P 500 в 2021-м, по последним данным FactSet, может составить 9,2% г/г, тогда как еще в начале года ожидалось ее увеличение на 7,4%. Пересмотр прогнозов был вызван позитивными комментариями менеджмента корпораций в рамках текущего сезона отчетов. Календарь релизов отчетов остается насыщенным.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 2,55%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,99%, японский Nikkei 225 снизился на 1,61%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет на 0,4%. Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,37%. Фьючерс на нефть Brent растет до $66. Золото держится выше $1800. Ожидаем, что S&P 500 в ходе предстоящих торгов протестирует уровень 3900 пунктов.

В эту среду квартальный отчет представит NVIDIA (NVDA). Выручка, по прогнозу, вырастет на 55% г/г, до $4,82 млрд, при повышении скорректированной EPS до $2,21 с $1,89 годом ранее. Мы полагаем, что эмитент способен превзойти ожидания рынка по выручке и прибыли. Ключевыми генераторами роста останутся сегменты ДЦ и игровых решений. В фокусе внимания инвесторов будут прогнозы на следующий квартал и год в целом, так как участникам рынка важно отслеживать угасание позитивного импульса.

Результаты за четвертый квартал 2020-го опубликует Booking Holdings (BKNG). Консенсус предполагает, что выручка упадет на 64% г/г, до $1,20 млрд, а скорректированный убыток на акцию составит $4,28 против прибыли $23,30 годом ранее. Полагаем, что менеджмент отметит улучшение состояния туристической отрасли в январе-феврале и укажет на влияние эффекта отложенного спроса.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 75 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Локальный паттерн «голова и плечи», вероятно, уже полностью реализовался. Индекс широкого рынка вчера нашел сильную поддержку в области психологически значимого уровня 3800 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя. В результате образовался свечной паттерн «пин-бар», который может указывать на завершение краткосрочной коррекции.