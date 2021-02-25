ИАЦ «Альпари»: В среду рынок в плохом настроении

На российском фондовом рынке в среду идут продажи. Внешний фон при этом не самый минорный, но инвесторам нужна идея, а ее как раз и нет. Пессимизма добавляет разнонаправленная динамика на европейских площадках и зримое снижение фьючерсов на ведущие индексы фондового рынка США.

Индекс МосБиржи просел к вечеру до 3392 пунктов и может отступить к 3375 пунктам. Если же «медведи» будут осторожны, не исключена попытка закрепиться в пределах 3385-3410 пунктов. Индекс РТС сполз к 1448 пунктам и способен оставаться в диапазоне 1440-1460 пунктов.

Отлично смотрятся сегодня акции «Аэрофлота», которые вырвались-таки из узкого торгового диапазона и теперь намерены тестировать верхнюю границу краткосрочного «боковика». О продолжении роста и новых целях будем говорить в том случае, если бумаге удастся закрепиться над 71,10 руб.

В минусе торгуются бумаги «Норильского никеля» и «Русала», хуже рынка выглядят акции «Полиметалла» и «Магнита». У «Полиметалла» все достаточно сложно из-за проблем с устойчивостью тренда в золоте и серебре. Акции «Магнита» продолжают развивать коррекцию, и уже сейчас ее масштабы начинают настораживать: если бумага пробьет вниз планку 4900 руб., снижение только ускорится. Фундаментальных причин для распродажи нет, бумага не выглядит дорогой или рискованной.

Доллар США сегодня провел стрессовый день и только к вечеру перестал падать в паре с рублем. «Американец» торгуется по 73,76 руб. и может остановиться на некоторое время в пределах 73,50-74,00 руб. У рубля есть козырь - новая волна ралли в нефти, поэтому говорить что-то более определенное сейчас преждевременно. Евро торгуется по 89,42 руб. и подтверждает устойчивый диапазон 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»