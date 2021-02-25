«Фридом Финанс»: Ориентир на четверг 3400 пунктов по индексу Мосбиржи

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые фондовые рынки сегодня торгуются без единого тренда. Америка по большей части сохраняет нисходящий тренд, сформировавшийся на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о необходимости в будущем повышать ключевую ставку. Европа оказалась менее восприимчива к повестке Федрезерва, индексы стран ЕС разнонаправлены, азиатская сессия закрылась сильной коррекцией с падением до 3%. Это привело к просадке в широких индексах развивающихся стран, в том числе включающих в себя российские активы – до 1,5% в среднем.

Нефть уже не первый день служит противовесом рынку акций, показывая рост к новым локальным и годовым пикам. Баррель Brent накануне успешно подобрался к отметке $66,8, и сегодня третью сессию подряд держится вблизи $65,5. К концу дня запал «быков» несколько ослаб, но все равно сырье торгуется сильно выше $65. На этой неделе можем увидеть движение в зону $67-69 за баррель. Уровень $70 при текущем тренде будет взят на следующей неделе.

Российский РТС четвертую сессию держится около 1450 пунктов, не решаясь перейти к дальнейшему росту вслед за нефтью. Этому мешает отчасти санкционная повестка, отчасти – движение на рынках капиталов в сторону коррекции акций. В целом настроения внешних игроков остаются позитивными, поэтому в четверг РТС, вероятнее всего, будет торговаться в коридоре 1450-1480 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи теряет около 1,5% к концу дня. Частично – на волне оттока из фондов, частично из-за роста рубля. Российская валюта, укрепившись к доллару, привела к очередной переоценке рынка по валюте. В рублевом выражении рынок удерживается на минимумах с 5 февраля, то есть более чем за две недели. Уровень 3400 пунктов может остаться основным ориентиром на четверг и до конца этой недели.

Среди ликвидных бумаг сегодня на себя обращает внимание Лента. Торговая сеть отчиталась по МСФО за 2020 год, показав прибыль на 70% выше прогнозов. Фундаментально компания недооценена и имеет потенциал роста более 16% на горизонте до года, но технически остается в рамках нисходящего тренда. Впрочем, перелом может произойти уже в этом месяце – если бумаги уверенно закрепятся выше 260 рублей за штуку.

Рубль растет против доллара и евро, прервав серию из трех подряд слабых для него сессий. В моменте сегодня американская валюта проседала до 73,4, евро – до 89,3. К концу дня обе пары отскочили вверх по отношению к дневному минимуму. Четверг обещает быть позитивным для рубля. Потенциал укрепления составляет до 73 и ниже. Евро может опускаться до 88,5.