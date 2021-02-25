ПСБ: В 2021 году урожай зерновых и зернобобовых снизится до 120-125 млн тонн

2020 год для производителей зерна и зернобобовых стал вторым по урожайности после рекордного 2017 года, а объем урожая составил 133 млн т. В рамках 2021 г. ожидаем снижения показателей урожая до уровней в 120-125 млн тонн в связи со сложными погодными условиями. В 2020 году на мировом рынке продолжился рост цен на зерно, в результате чего были установлены максимальные значения с 2015 года. В ближайшие годы существенным фактором ценообразования выступят регуляторные действия государства. Введение плавающей пошлины на пшеницу окажет давление на внутренние цены. По нашим оценкам, среднегодовая цена на пшеницу 3-й категории в ЦФО в 2021 году составит 14,2 тыс. рублей за тонну.

2020 год для производителей зерна и зернобобовых стал вторым по урожайности – после рекордного 2017 года (135,5 млн тонн). Согласно предварительным расчётам Росстата, в 2020 г. в РФ было собрано 133 млн тонн зерна, что на 9,8% превосходит показатель 2019 года (121,2 млн тонн). Высокому результату по урожаю способствовали рост посевных площадей и хорошие погодные условия. По итогам 2020 года урожай пшеницы оценивается в 85,9 млн тонн (+15% к 2019 году), ячменя в 20,9 млн тонн (+2%). На 6%, до 13,5 млн тонн, снизился сбор кукурузы.

В рамках 2021 ожидаем снижения показателей урожая до уровней в 120-125 млн тонн, в том числе пшеницы до 77 млн т. Негативное влияние окажут сложные погодные условия в конце предыдущего года, что скажется на урожае озимых, приведет к пересеву обширных площадей и увеличению урожая яровых. Однако этого окажется недостаточно для покрытия выбытия урожая озимых. С середины года ожидаем улучшения погодных условий, что поддержит урожайность яровых.

В 2020 году на мировом рынке продолжился рост цен на зерно, в результате чего были установлены максимальные значения с 2015 года. На таком фоне к концу 2020 года в ЦФО цены пшеницы 3-го класса закрепились выше 16,5 тыс. рублей за тонну.

В 2021 и последующих годах существенным фактором ценообразования выступит госрегулирование. На фоне резко выросших внутренних цен, правительство ввело экспортную квоту в размере 17,5 млн тонн зерна на период с 15 февраля до 30 июня 2021 (за исключением поставок в страны ЕАЭС). Кроме того, комплекс ограничительных мер дополнен экспортными пошлинами. Так, с 15 по 28 февраля вводится пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну. С 1 марта по 1 июня пошлина увеличится до 50 евро. Также с 15 марта начнет действовать пошлина на экспорт кукурузы в размере 25 евро за тонну и 10 евро за тонну ячменя. Правительством разработан также механизм «плавающей» пошлины на зерно (зерновой демпфер), который предполагается ввести со 2 июня 2021 года. Предполагается, что параметры пошлины будут пересматриваться раз в год. Наиболее вероятно, что они будут зависеть от величины урожая и запасов, которые определят профицит внутреннего рынка зерновых.

Учитывая фактор снижения урожая и вводимых мер государства, мы ожидаем, что при сохранении стабильных цен на мировом рынке в 2021 году среднегодовая цена на российскую пшеницу 3-й категории в 2021 году составит 14,2 тыс. рублей за тонну за счет высоких цен в начале года. Стоимость фуражной пшеницы в ЦФО в 2021 году составит 12,9 тыс. рублей за тонну.

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