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БПИФ под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» показал лучшую доходность среди биржевых фондов по итогам IV квартала 2020 года

По итогам IV квартала 2020 г. БПИФ РФИ «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» продемонстрировал высокий результат и занял 1 место по доходности среди биржевых фондов по версии портала Ivestfunds. Доходность фонда за указанный период составила +17.69%.

В июне 2020 года ООО «РСХБ Управление Активами» (входит в банковскую группу АО «Россельхозбанк») и Московская биржа начали торги паями БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)», основанного на принципах ESG: окружающая среда (Environmental), социальное развитие (Social), корпоративное управление (Governance). Фонд позволяет институциональным и частным клиентам инвестировать в портфель акций ведущих российских компаний на принципах ответственного инвестирования.

«Данный фонд был первым биржевым фондом в России, соответствующим ESG стандартам и сейчас является единственным фондом, имеющим соответствующий рейтинг от RAEX-Europe на уровне BBB (esg)», − отмечает Генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов.

«То, что БПИФ РФИ «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» продемонстрировал лучший результат, говорит о качестве инструмента и развитии ответственного инвестирования в России, где институциональные и розничные инвесторы все чаще оценивают компании с точки зрения их отношения к вопросам окружающей среды, социальной политики, качества корпоративного управления. Наличие такого инструмента стимулирует российских эмитентов применять лучшие международные практики и выходить на рынок с такого рода проектами. Важным шагом для всего финансового сообщества мы видим изменение российского и международного регулирования и запуск кросс-листинга биржевых паевых инвестиционных фондов с иностранными рынками, например, Азии», − комментирует Генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов. − В планах управляющей компании, − создание новых инвестиционных продуктов коллективного инвестирования, соответствующих принципам ESG и ответственного инвестирования PRI».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

*Доходность БПИФ РФИ «РСХБ – Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития,полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)» за период c 30.09.2020г. по 31.12.2020г. за 6 мес.+ 27.65%. Более подробно с результатами рэнкинга можно ознакомиться по ссылке. Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паёв при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/offices/). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020). ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РСХБ Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»). ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» настоящего сайта. ООО «РСХБ Управление Активами» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на данном сайте, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. 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/ Сибирское Информационное Агентство /
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