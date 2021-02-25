ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи может вернуться в 3400-3450 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



– Настроения на мировых рынках в середине недели улучшились. Нервозность, наблюдаемая с конца прошлой недели и вызванная ростом долларовых ставок и фиксацией прибыли в акциях hi-tech, вчера ослабла, позволив индексам США и Европе, ведомым акциями сырьевых компаний и финансовых учреждений вернуться к росту. Причем основные американские индексы смогли прибавить 1,0-1,3%, а промышленный Dow Jones IA – даже обновил исторический максимум.

Способствовали восстановлению спроса на рискованные активы как по-прежнему крайне благоприятная ценовая конъюнктура товарных рынков (нефть – на максимумах с января прошлого года, стоимость промышленных металлов – на многолетних максимумах), так и выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в профильном комитете Палаты представителей, в котором он вновь подтвердил, что регулятор не собирается менять свою политику, так как видит, что экономика далека от целей «полной занятости» и инфляции, добавив, что восстановление инфляционного фона к целевым показателям может занять три или более лет. Таким образом, Дж. Пауэлл указал на то, что рост инфляционных рисков и долларовых ставок не являются на сегодняшний момент ключевыми для ФРС, ослабив опасения относительно возможного повышения ключевой ставки в обозримой перспективе.



По состоянию на утро четверга ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как неплохую. Азиатские биржевые индикаторы повышаются, отыгрывая рост рынка акций США, фьючерсы на американские индексы – в умеренном «плюсе». Мы ждем сохранения инерции к восстановительному росту мировых рынков в течение дня.



Индекс МосБиржи (-1,4%) начал «короткую» торговую неделю откатом ниже уровня 3400 пунктов. Фиксации прибыли подверглось большинство «голубых фишек», аутсайдерами стали вновь НорНикель (-5,0%), остающийся под давлением корпоративного негатива, а также неожиданно резко упавший TCS Group (-8,8%). Спрос на российские акции вчера был точечным: в лидеры роста вышли акции Лента (+3,7%) при поддержке неплохой финотчетности, Мосэнерго (+2,5%), а также бумаги МосБиржи (+2,2%), обновившие исторические пики. Причем и в «нефтянке», несмотря на продолжение роста нефтяных котировок, преобладало снижение - лишь акции Газпром нефти (+1,1%), Татнефти (+1,8%) и Роснефти (+0,4%) смогли подорожать. Учитывая улучшение внешнего фона, ждем, что сегодня индекс МосБиржи вернется в 3400-3450 пунктов. Из внутренних корпоративных событий выделим публикации отчетности Полюс Золото, ВТБ и Евраза.