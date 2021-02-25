ПСБ: Аппетит инвесторов к риску поддерживает цены на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



– Вопреки ожиданиям, цены на нефть Brent снова вернулись к максимальным уровням с января 2020 г., отыгрывая намерения ФРС и далее сохранять денежную политику мягкой. Статистика от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 1,3 млн барр., рост запасов бензинов на 12 тыс. барр. и падение запасов дистиллятов на 5 млн барр. Добыча нефти упала на 10% - до 9,7 млн барр./день, - следствие простоя во время аномальных холодов на прошлой неделе. Аппетит инвесторов к рисковым активам пока будет оказывать сырью поддержку, тем не менее, в фокусе заседание ОПЕК+ 3-4 марта. С учетом высоких цен на нефть альянс может изменить политику по квотам.



Наши ожидания по нефть Brent на сегодня - попытки удержать уровень 67 долл./барр.