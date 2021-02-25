ПСБ: На рынок ОФЗ вернулся умеренный оптимизм.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:



– В среду рынок рублёвых облигаций продемонстрировал устойчивость к продолжению продаж бондов на глобальном рынке. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 1 б. п., до 6,64% годовых., в то время как доходность долларового бенчмарка UST-10 выросла до 1,38% (+4 б.п.). Локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Мексики, Индонезии выросли в доходности на 7-15 б.п. Среди позитивных драйверов для рынка рублёвых облигаций мы отмечаем рост цен на нефть, ослабление геополитических рисков, приток ликвидности в банковский сектор, отсутствие аукционов Минфина РФ на этой неделе.

Сегодня на фоне роста Brent выше 67 долл за баррель ожидаем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней, несмотря на риски продолжения роста доходности UST.