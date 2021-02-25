ИАЦ «Альпари»: Рубль готов взять уровень 73 руб. за доллар

В среду, 24 февраля, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,02%, до 73,54 руб., евро/рубль — на 1,00%, до 89,44 руб., фунт/рубль — на 0,56%, до 103,93 руб.

Торги на Мосбирже открылись укреплением по российской валюте на фоне дорожающей нефти и повышенного спроса на рублевую ликвидность из-за налогового периода. До конца недели компаниям-экспортерам предстоит заплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Дополнительную поддержку рубль получал от снижения санкционных рисков и сохраняющегося спроса на ОФЗ. Главы МИД ЕС во время саммита в понедельник одобрили точечные санкции в отношении отдельных физлиц. На долговом рынке наблюдался незначительный рост индекса гособлигаций (RGBI).

Нефть сорта Brent подорожала на 3,44%, до $67,25 за баррель. Цена на нефть повысилась, несмотря на данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране. Участники рынка проигнорировали данные из-за ожиданий скорого снятия ограничений и увеличения спроса на нефть и нефтепродукты.

В четверг, 25 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $67,03 за баррель. Цена направляется к уровню $70 за баррель. Нефтяной рынок и налоговый период продолжат оказывать положительное влияние на рубль сегодня. По паре доллар/рубль ожидается снижение до зоны 73,00-73,20 руб.

Рынок акций РФ в среду закрылся снижением. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3385,48 пункта (-1,41%), индекс РТС — 1445,91 пункта (-0,65%). Российский рынок проигнорировал позитивную динамику сырья и рост индекса S&P500. Индексы снизились, скорее всего, на фоне геополитики и рисках санкций США.

За последние семь дней рынок стал показывать слабость. На покупателей давит геополитика. Сейчас нужно следить за двумя уровнями: 3330 (МосБиржа) и 1414 (РТС). Их пробой вызовет панические продажи среди инвесторов. Фьючерс на SP500 торгуется в плюсе, нефть дорожает. Рискну на сегодня рассмотреть отскок по индексам на 0,5-0,7%.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»