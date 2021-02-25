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«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Полюса

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала отрицательная динамика. Индекс Московской биржи опустился ниже 3400 пунктов. Поводом стал внешний фон. Лидерами роста после публикации отчета стали акции Ленты (+3,74%). В аутсайдеры среди наиболее ликвидных вышли бумаги ТКС (-11,06%). Пара USD/RUB снизилась в диапазон 73,50-74 на фоне роста цены на нефть.

Полюс (+1,15%, таргет: 18900 руб., рекомендация: «покупать») отчитается по МСФО. Консенсус-прогноз закладывает выручку в объеме $5 млрд на фоне роста цены на золото при EBITDA на уровне $3,5 млрд и прибыли на сумму $2,4 млрд. Высокий спрос на защитные активы поддерживает котировки золота и акции Полюса. В этой связи мы не ожидаем их существенной коррекции до конца текущего квартала.  

Банк ВТБ (-0,27%, таргет: 0,059 руб., рекомендация: «покупать») опубликует результаты по МСФО. Консенсус предполагает  прибыль на уровне около 72 млрд руб. При этом не исключено, что фактические результаты будут лучше прогнозных. Ранее рост прибыли оценивали как более высокий. Банк сохраняет фундаментальную недооцененность, несмотря на отсутствие системных рисков утраты капитала.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На внешних рынках единого направления не наблюдается. Падают акции ИТ-сектора, растут котировки нефти, что оказывает поддержку рынку и рублю. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74.  Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3400-3450 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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