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«Открытие»: Индекс МосБиржи закрылся ниже 3400 п.

Индекс МосБиржи по итогам торгов в среду, 24 февраля, снизился на 1,41% до 3385,48 п. Это минимальный уровень закрытия с 4 февраля. Объем торгов в основной секции составил 110 млрд рублей по сравнению с 89 млрд рублей в понедельник. Индекс РТС упал благодаря рублю менее значительно - на 0,65% до 1445,91 п.

 Внешний фон

 Внешний фон был благоприятным для российских акций. Несмотря на падение в Азии из-за того, что Гонконг впервые с 1993 года повысил гербовый сбор на торги акциями, европейские фондовые площадки показывали позитивную динамику. Панъевропейский индекс EuroStoxx 600 вырос на 0,5% до 413,52 п. В лидерах роста были туристические компании и акции компаний строительной отрасли.

Американский фондовый рынок был под давлением на старте, но чуть позже с развитием торгов перешли к росту благодаря комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что экономика все еще нуждается в поддержке. В индексе S&P 500 лидировали акции компаний энергетического и промышленного секторов. Они компенсировали падение акций технологических компаний. Банки подскочили до максимумов с 2007 года.

Акции Johnson & Johnson выросла на фоне сообщения американского регулятора о том, что разработанная компанией вакцина против Covid-19 эффективна и безопасна. Акции Tesla выросли, поскольку Кэти Вуд докупила больше акций автопроизводителя, добавив 11 893 акции к ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, 177 214 акций для ARK Innovation Fund (ARKK) и 51 441 акций для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

«Во время интервью Bloomberg Radio Вуд сообщила, что ей нравится ликвидность, которую приносит турбулентность на рынке в целом, и она видит возможность в $7 триллионной (по ее оценке) индустрии автономных автомобилей. Оптимистичные заявления уже ставшей легендой управляющей фондом Вуд не удивительны — доля Tesla в портфеле ее стратегий одна из самых высоких. Влияние на мнение розничных инвесторов со стороны управляющей фондом очень большое и продолжает расти, поэтому использование словесных интервенций, вероятно, поддерживает стоимость акций Tesla», - прокомментировал новость Иван Авсейко, аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку.

Российский фондовый рынок

Несмотря на коррекцию, которая имеет место с 16 февраля после очередной неудачной попытки пробиться выше 3500 п., в настоящий момент 80% компаний из состава индекса МосБиржи торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней линии, свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. В середине января показатель составлял 95%. В 2006 году несколько дней 100% компаний компонентов индекса торговались выше 200-дневной МА, так что текущие цифры вовсе не являются удивительными. Сам индекс МосБиржи выше своей 200-дневной МА торгуется с 11 ноября прошлого года. Текущее значение этой линии находится на 3011,46 п. Соответственно, в моменте мы торгуемся на 12,6% выше.

Если же взять во внимание индекс широкого рынка Московской Биржи, который включает ТОП-100 компаний, отобранных по ликвидности, капитализации и показателю free-float, то в моменте только 72,34% бумаг торгуются выше своей 200-дневной МА. В середине января 2020 г. был сформирован максимум на уровне 87,23%, что немного ниже рекордного пика от 17 февраля 2020 г. на уровне 88,12%. Следовательно текущее значение показателя на 18% ниже абсолютного пика, но на 15% выше среднего за 5 лет (в среднем за 5 лет 62,9% компаний компонентов индекса широкого рынка торгуются выше своей 200-дневной МА). Следовательно, российский фондовый рынок вовсе не выглядит перегретым.

Шесть отраслевых индексов сегодня снизились и два выросли.

Финансовый сектор стал явным аутсайдером дня (-3,65%). Здесь главное давление обеспечили расписки TCS Group (вес в отраслевом индексе 33,5%). Накануне в понедельник бумага достигла нового абсолютного пика 4433,20 рублей, и теперь мы наблюдаем фиксацию прибыли.

Транспортный сектор стал лидером дня (+0,72%) благодаря позитивной динамике в акциях «Аэрофлота» (вес 38,2%). Группа «Аэрофлот» сегодня отчиталась о перевозках за январь. Пассажиропоток упал на 42,7% г/г до 2,4 млн человек. В декабре перевозки «Аэрофлота» снизились на 48% г/г. На внутренних линиях группа перевезла в январе 2,1 млн человек (-8%), на международных — 260 тыс. (-86%). Пассажирооборот за отчетный период упал на 56%, до 4,9 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел в авиакомпаниях группы снизилась на 2,1 процентного пункта до 77,2%.

«Сокращение регулярных авиаперевозок из-за пандемии для отечественных авиакомпаний началось в марте прошлого года, так что для январских результатов «Аэрофлота» по-прежнему имеет место эффект высокой базы. Если же говорить о перспективах отрасли на текущий год, то все надежды здесь связаны в первую очередь с восстановлением трафика в высокий летний сезон, тогда как и в лучшие годы I квартал зачастую был для «Аэрофлота» убыточным», - прокомментировал цифры Алексей Павлов, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку.

Акции «Аэрофлота» также пытаются реагировать на относительно позитивные новости о вакцинации в Европе. Сейчас в Великобритании в среднем 27 человек из 100 получили укол вакцины. В среднем по Евросоюзу — 6 человек из 100. В США — 20 человек из 100. Однако объем поставок вакцин в ЕС вырос. Сейчас исследовательской фирмы Airfinity, к концу августа 75% взрослого населения Европы может быть вакцинировано к концу августа. Это на 2 месяца раньше, чем в предыдущем прогнозе.

Из 45 акций индекса МосБиржи 30 подешевели и 15 прибавили в цене. Акции «Норникеля» внесли наибольший весовой вклад в падение индекса. Расписки TCS Group показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-9,3% на 18:50 мск).

 

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,5 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 49,9 трлн рублей.

Акции «Яндекса» продолжают коррекцию после неудачной попытки в середине февраля подняться выше 5500 рублей. Вот уже 5 торговых дней подряд котировки ниже 50-дневной МА и 2 дня подряд бумага торгуется ниже психологического уровня 5000 рублей. Сегодня давление на бумаги компании оказала новость о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила «Яндекс» в злоупотреблении своим доминирующим положением в поисковой выдаче. ФАС предписала «Яндексу» в месячный срок прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества по продвижению в своей поисковой системе.

Акции «Норникеля» довольно заметно потеряли в цене. Компания продолжает преследовать череда неудач. Из-за притока грунтовых вод частично подтоплен рудник «Октябрьский» и есть риски для рудника «Таймырский», в связи с чем их работа частично остановлена, сообщил сегодня ГМК. Стоит отметить, что в пятницу, 19 февраля бумаги «Норникеля» впервые поднялись выше 28000 и достигли нового рекорда 28224 рублей. С тех пор три дня подряд наблюдается сильная коррекция, в результате которой котировки ушли сегодня ниже 50-дневной МА с текущим значением на 25160 рублей. Таким образом, от максимума просадка уже составила более 12%. Область 24250 — 24000 рублей является сильной технической поддержкой.

А вот бумаги ритейлера «Лента» сегодня уверенно выросли после публикации сильного отчета за 2020 года по МСФО. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 16,54 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,79 млрд рублей годом ранее. Выручка в прошлом году выросла на 6,7% до 445,54 млрд рублей. EBITDA выросла на 13,7% до 44,92 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 10,1% с 9,5% в 2019 году. В течение 2020 года «Лента» существенно улучшила свое финансовое положение и завершила год с общим долгом в 79,0 млрд рублей (без учета аренды) по сравнению с 150,5 млрд рублей на конец 2019 года. Денежные средства и их эквиваленты на конец 2020 года составили 21,8 млрд рублей. В результате на 31 декабря 2020 года показатель «чистый долг/EBITDA» составил 1,5x по сравнению с 2,3x годом ранее.

«Как мы уже неоднократно отмечали, прошедший год получился удачным для отечественной продуктовой розницы, и „Лента“ здесь не стала исключением. Впрочем, по итогам I полугодия динамика финансовых показателей у ритейлера была более впечатляющей. В любом случае по итогам всего 2020 года „Лента“ прилично сократила долговую нагрузку, и потому возможная выплата дивидендов за прошлый год представляется все более осязаемой», — отметил Алексей Павлов.

Компания еще не имеет истории дивидендных выплат, но все ближе к тому, чтобы она появилась.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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