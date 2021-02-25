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Курсы валют ЦБ РФ на 25 февраля: 73,7532 руб/доллар США и 89,6691 руб/евро

ЦБ РФ с 25 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,7532 руб.
  • 1 евро - 89,6691 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,3040 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2301 р. (0,31%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0087 р. (0,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2620 р. (0,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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