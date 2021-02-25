«Фридом Финанс»: Позитивные факторы превалируют

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 24 февраля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,14%, до 3925 пунктов, NASDAQ прибавил 0,99%, Dow Jones вырос на 1,35% и установил новый исторический максимум. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, второе на этой неделе, поддержало «быков». Сектор энергетики вновь выступил лидером роста (+3,65%) на фоне продолжения ралли на нефтяном рынке. Сектор финансов выглядел заметно сильнее широкого рынка, повысившись на 2,01%.

Square (SQ: -7,5%) сообщила о сильных квартальных результатах, но инвесторы проявили осторожность на фоне покупки компанией биткоинов на $170 млн.

Финдиректор General Motors (GM: +3,5%) предположил, что проблема нехватки микросхем для автомобилей будет устранена во второй половине 2021 года.

Компания Six Flags Entertainment, которая оперирует развлекательными парками (SIX: +4,6%), продемонстрировала выручку выше ожиданий.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Вчера председатель ФРС Пауэлл в рамках слушаний в Конгрессе отметил, что инфляция может достичь цели Федрезерва через три года, не исключив при этом, что потребуется даже более длительный промежуток времени. Это послужило триггером для снижения доходности по 10-летним трежерис, а также для роста фондового рынка. Опасения по поводу инфляционных рисков, которые связаны со скорым ожидаемым принятием пакета фискальных стимулов, продолжают оставаться в центре внимания.

Разговоры и слухи о программе инфраструктурных расходов начинают поддерживать оптимизм инвесторов. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер уже высказался в пользу существенного объема данной программы, как и сенатор Берни Сандерс. В случае если демократы предложат проект расходов на $3 трлн, это будет способно вызвать ралли на фондовом рынке. Однако большой интригой пока остается вопрос о том, в каком объеме данные государственные расходы будут финансироваться за счет повышения налогов. Инвесторы опасаются любых намеков на повышение корпоративных налогов, но в ближайшие год-два это маловероятно, так как экономика сперва должна оправиться от влияния кризиса.

Новостной фон вокруг прививочной кампании остается позитивным. Антиковидная вакцина от Johnson & Johnson может получить одобрение для использования в США в ближайший месяц, предварительные данные об ее эффективности удовлетворили FDA.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 2,55%, гонконгский Hang Seng рухнул на 2,99%, японский Nikkei 225 снизился на 1,61%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,4%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,37%. Фьючерс на нефть Brent растет до $66. Золото держится выше $1800.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня протестирует уровень 3900 пунктов.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по базовым заказам на товары длительного пользования в январе. Ожидается рост показателя на 0,7% м/м после 1,1% м/м за декабрь. Отметим, что базовые заказы не включают в себя транспортные средства. С учетом этого компонента рост заказов может составить 1,1% м/м против 0,5% в декабре.

В эту среду квартальный отчет представит одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний бразильская Vale (VALE). Выручка, по прогнозу, должна увеличиться на 35% г/г, до $13,46 млрд, при скорректированной EPS на уровне $0,80 после убытка $0,38 годом ранее. Ожидаем подтверждения скромных операционных результатов, которые были опубликованы ранее. Производство железной руды в четвертом квартале 2020 года упало на 5% кв/кв. Впрочем, данное снижение полностью нивелируется стремительным ростом цен на металлы. Комментарии менеджмента по перспективам на текущий год, вероятно, будут позитивными.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 76 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно слабеет благодаря массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка продемонстрировал сильный отскок от 50-дневной скользящей средней, что может указывать на завершение краткосрочной коррекции. Тем не менее инвесторам необходимо проявлять осторожность, так как индикатор MACD находится на отрицательной территории.