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«Фридом Финанс»: В лидерах роста – ВТБ и Русал

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,6%, следуя за динамикой нефти и американских фондовых площадок на фоне очередного подтверждения главой ФРС Джеромом Пауэллом планов сохранять мягкую денежно-кредитную политику, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса. При этом председатель регулятора отметил, что до достижения его целей по занятости и инфляции еще далеко.

В лидерах роста после публикации отчета по МСФО за 2020 год оказался ВТБ. Чистая прибыль группы, относящаяся к акционерам, составила 80,6 млрд руб. Член правления банка Дмитрий Пьянов заявил в ходе итоговой пресс-конференции, что руководство предлагает выплатить в виде дивиденда за год 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, выплата на акцию повысится до 0,003 руб., а рыночная оценка капитализации ВТБ вырастет на 3-8%. Риски связаны с тем, что ранее правительство рекомендовало банку сократить дивиденды до 10%.

На фоне повышения цен на алюминий в лидерах роста также оказались бумаги РУСАЛа, быстро восстановившиеся после падения накануне. Вероятнее всего, планы правительства ограничить дивиденды для компаний, которые не компенсируют наносимый экологический вред, имеет тактический и технический характер. Подобное давление на добывающие компании приведет к усилению рисков дефицита сырья и, как следствие, к росту цен на их продукцию.

На наш взгляд, властям стоит максимально способствовать скорейшему восстановлению добычи на месторождениях Заполярного филиала Норникеля. Месячный простой двух рудников, остановленных в связи с подтоплением, снизит производство ГМК за год на 1-4%. Доля компании в мировом производстве никеля составляет 23%, поэтому его падение способно вызвать дополнительный рост цен на цветные металлы в диапазоне 3-10%. Текущее снижение котировок Норникеля мы считаем краткосрочным.

До конца текущей сессии наиболее вероятно продолжение роста на отечественных фондовых площадках. Ориентир на закрытие по индексу Мосбиржи: 3360-3425 пунктов. Целевые диапазоны для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,45-74,05 и 88,85-90,30 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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