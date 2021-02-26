«Фридом Финанс»: Инвесторы осторожно уходят из риска

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские индексы снижаются на открытии, теряя до 1%. Индекс волатильности VIX демонстрирует резкий рост на 7%, поднявшись выше своих средних значений за последние месяцы. Спрос на защитные бумаги на пике: доходность 10-летних казначейских облигаций тестирует отметку 1,47% годовых. Европа сегодня без единого направления, Азия демонстрирует отскок после заметной просадки накануне.

Нефть отходит от своих новых годовых максимумов. Баррель марки Brent сегодня поднялся до $67,7 и затем ушел ниже уровней среды. Под вечер котировки держатся чуть выше $66,5, в моменте заходя немного ниже этой планки. Восходящий тренд в нефти сохраняется. Сырье уже в пятницу может пробиться выше $68 за баррель.

Российский РТС рос утром и днем вслед за нефтью, но под вечер полностью растерял свой прирост, откатившись к отметкам конца предыдущей сессии. Уровень 1440 может стать отправной точкой, чтобы закрыть пятницу в плюсе. Потенциал роста в ближайшие сутки составляет до 1470 пунктов.

Индекс Мосбиржи слабо растет на фоне роста курса доллара против рубля. Индикатор держится близко к 3400 пунктам. Большую часть дня торги шли на 20-30 пунктов выше, но позднее прирост затормозился. Не исключено, что ослабление рубля продлится до пятницы, но на растущем рынке акций это позволит индексу Мосбиржи остаться вблизи текущих отметок. Неделю, вероятнее всего, закроем немногим выше 3400 пунктов.

В числе наиболее динамичных бумаг сегодня выступают металлурги, причем как по части фаворитов, так и аутсайдеров. К концу дня акции Северстали в плюсе на 4,1%. Рост происходит в отсутствие значимых новостей, если не считать то, что основной акционер компании Алексей Мордашов стал лидером списка «Форбс». Это могло напомнить рынку, что Северсталь стала одной из лучших ценных бумаг минувшего года. Ближайшая цель для акции – 1400 рублей за штуку. Она может быть достигнута в ближайшие пару сессий.

Аутсайдером дня выступает Норникель (-5,2%), но на этот раз не без повода. Бумаги снижаются на новостях о подтоплении на двух рудниках, где компания добывает две трети объема свой руды. Масштабы аварии пока не ясны, но работы на время приостановлены. Вхождение в бумаги на текущих уровнях может быть интересно – при условии, что инвесторы готовы переждать негатив длиной в несколько месяцев. История с ТЭЦ-3 в 2020 году привела к падения бумаг почти на полгода.

У рубля сегодня не хватило сил, чтобы удержаться на новых локальных высотах. После снижения к отметке 73,3 доллар развернулся и пробил 74 снизу вверх. Евро днем стоил 89,3, но к вечеру отыграл вверх до 90,5. Столь сильный импульс вряд ли повторится в пятницу. Скорее, игроки будут удерживать валютные пары на достигнутых уровнях или чуть выше. Диапазон на пятницу по доллару 73,8-74,3, по евро – 90-90,6.