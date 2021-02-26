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ИАЦ «Альпари»: Рынок не желает шевелиться

Российский фондовый рынок в четверг торгуется смешанно и неактивно, несмотря на отдельные корпоративные истории. Слишком много происходит «за кулисами» и в сырье, и в валютах, и это не может не беспокоить.

Индекс МосБиржи консолидируется около 3 412 руб. и способен оставаться в диапазоне 3 380-3 430 пунктов. Индекс РТС чуть сползает вниз и балансирует около 1 451 руб. Валютный индикатор может закрепиться временно в коридоре 1 430-1 460 пунктов.

Среди фаворитов спроса сегодня акции «Северстали» без выраженного корпоративного фона, но можно предположить, что общий оптимизм в отношении улучшения рыночной конъюнктуры играет в пользу бумаг металлургов. Конкретно в бумагах «Северстали» покупатели ведут котировку к 1 357 руб., но пока этого недостаточно для того, чтобы пробить верхнюю границу среднесрочного диапазона 1 252-1 371 руб. Одновременно весьма благополучно выглядят и акции «НЛМК», и «Русала», и «Мечела».

Под давлением, впрочем, держатся акции «Норильского никеля». После сообщений об аварии на фабрике компании продажи носят довольно агрессивный характер. Частично приостановлена работа двух рудников «Норильского никеля» — Октябрьского и Таймырского, и вот это негативно для котировок ценных бумаг предприятия. В целом, новостной поток отрицательный, с какой стороны не посмотри. Это открывает «медведям» дорогу к 22 925 руб., при пробое этого уровня новой целью распродаж окажется область 21 970-22 000 руб. 

Ситуация в валютном секторе выглядит очень мутно и неоднозначно. Нефть в рублях подходит к 5 000 руб. за баррель, и это почти что рекордные отметки. Имея даже один такой козырь, рубль мог бы дорожать очень и очень стремительно, но в моменты укрепления происходит это как-то вяло и неохотно. Понятно, что крепкая валюта российской экономике не нужна и местами даже губительна, но выглядит все это очень нестабильно.

Доллар к вечеру торгуется по 74,10 руб., чуть поднявшись, и пока остается в пределах 73,70-74,20 руб. Евро вырос до 90,52 руб. благодаря ралли на мировом валютном рынке, но пока сохраняется в границах проторгованного канала 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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