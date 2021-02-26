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ПСБ: К концу текущей недели на мировые рынках вернулись коррекционные настроения

Сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания продаж.

Рост доходности 10-летних казначейских облигаций в США до нового максимального уровня за год: район вблизи 1,6% спровоцировал распродажи на американском рынке. Наиболее уязвимо выглядели бумаги технологических компаний. Так, индекс Nasdaq просел на 3,5%, S&P 500 потерял 2,4%, Dow Jones по итогам торгов снизился на 1,8%.

Неопределенность сохраняется также в связи с принятием пакета стимулов в размере 1,9 трлн. долл., т.к. некоторые представители демократов и республиканцев не готовы пойти на увеличение минимальной оплаты труда до 15 долл./час до 2025 года, что является одной из программ поддержки американской экономики. Голосование в Палате Представителей должно состояться сегодня.

При этом со стороны макроэкономической статистики явных негативных сигналов не последовало. Первичные обращения за пособиями по безработице продолжили снижение с 841 тыс. неделей ранее до 730 тыс.  Данные по заказам на товары длительного пользования вышли сильнее ожиданий: рост на 3,4% при консенсусе в 1,1%. Вторая оценка по ВВП США за четвертый квартал оказалась несколько лучше предыдущей +4,1%.

Из долгосрочных поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости Covid-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики.

Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные. Азиатские площадки показывают сильное снижение, отыгрывая вчерашнее падение американского рынка. В небольшом минусе и фьючерсы на индексы в США. Сегодня рынки могут продолжить коррекционное движение, но умеренными темпами. В фокусе данные по расходам и доходам потребителей в США.

По нашему мнению, учитывая негативную динамику зарубежных площадок, сегодня индекса МосБиржи может перейти к снижению и вернуться в диапазон 3350-3400 пунктов. В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов.

ПАО Промсвязьбанк


/ Сибирское Информационное Агентство /
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