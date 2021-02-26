Комментарии

ПСБ: Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные

Сегодня рынки могут продолжить коррекционное движение, но умеренными темпами

Российская валюта сегодня утром попытается удержать позиции у уровней закрытия четверга, в результате чего пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в верхней половине диапазона 73-75 рублей.

По нашему мнению, учитывая негативную динамику зарубежных площадок, сегодня индекса МосБиржи может перейти к снижению и вернуться в диапазон 3350-3400 пунктов.

Рынок ОФЗ вновь под давлением роста доходности облигаций на глобальном рынке

EBITDA Полюса (ПОКУПАТЬ) в 4 кв. выросла на 29% г/г, до $1,14 млрд - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Благодаря повышению средней цены реализации аффинированного золота Полюс показал ожидаемо хорошие результаты по итогам года. Прогноз по капитальным затратам на 2021 год был повышен. Компания планирует выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере около 384 руб./акция (по текущему курсу). С учетом промежуточных выплат дивидендная доходность составит около 5%. Долгосрочно акции Полюс сохраняют свою привлекательность на фоне ожидаемого восстановления стоимости золота ближе к концу первого полугодия текущего года.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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