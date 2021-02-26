Комментарии

ПСБ: В фокусе встреча ОПЕК+ Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent после обновления максимумов с января 2020 г. коррекционно снижаются. Значимых новостей нет - скорее, фиксирование прибыли, плюс риски наращивания предложения странами ОПЕК+ и сланцевыми производителями США. Тем не менее, февраль сырье завершает в плюсе. На следующей неделе ключевым событием будет встреча ОПЕК+, где мы ожидаем, что будут изменения по квотам на добычу. На сегодня ждем удержания цен на нефть Brent в зоне 65-66 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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