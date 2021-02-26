Комментарии

ПСБ: Доллар предпримет попытку тестирования 75 рублей

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. Давление на национальную валюту будет оказывать коррекция на рынке энергоносителей, где апрельский фьючерс на нефть марки Brent теряет более 1%, отступив в район 66 долларов за баррель. Также продажам в рубле способствует динамика валют развивающихся стран, которые сегодня ослабевают в пределах 1,4% во главе с турецкой лирой. Несмотря на это, российская валюта, после существенного ослабления днем ранее, сегодня утром попытается удержать позиции у уровней закрытия четверга, в результате чего пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в верхней половине диапазона 73-75 рублей. В дальнейшем продажи в национальной валюте могут активизироваться, что позволит доллару предпринять попытку тестирования верхней границы данного коридора.

Напомним, что в четверг рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар и евро выросли на 1,7%, поднявшись в район 74,8 и 91 рубля соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги